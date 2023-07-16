F1: "F2'deki 'kalp atışı' verileri F1'e uyarlanırken hassas olunmalı"

Avusturya Grand Prix'sinde başlayan bir denemenin parçası olarak F2 yarışında iki pilotun kalp atış hızları görüntülendi.

Veriler, yoğunluk seviyesini gösteren yeni bir TV grafiğinde yayın için kullanılıyor. F2'deki bu denemeler, teknolojinin hazır olup olmadığını ve F1'de kullanılmak üzere uyarlanıp uyarlanamayacağını görmek için yapılıyor.

Öte yandan F1, pilotların kendi verilerinin halka açık olarak yayınlanmasını istememesiyle ilgili sorunlar olabileceğini kabul ediyor.

Ayrıca pilotlar, yayında kalp atış hızlarının yüksek bir seviyede olduğunun görülmesi durumunda rakiplerinin bundan avantaj elde edebileceğini bile düşünebilirler.

F1 teknik yapımcısı Justin Laurie Autosport/Motorsport.com'a verdiği demeçte, bunun kullanılabilmesi için bazı özel hassasiyetlerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

"Açıkçası, bu verileri nasıl sunduğunuz konusunda dikkatli olunması gerekir. Bu doğru bir şekilde sunulmalı."

"Her pilot fiziksel olarak farklıdır, dolayısıyla bu verileri ileride nasıl kullanacağımıza dair kararları verirken tüm bunları dikkate almalıyız. Ancak temelde bu bizim için yeni ve heyecan verici bir alan. Önemli olan da bu."

Laurie, takımların bulabildikleri her şeyde avantaj aradıklarını; bu sebeple rakibin kalp atış hızı verilerinin başka bir takımın kendi pilotunu daha da zorlamaya teşvik etmek için kullanılabileceğini söyledi.

The Medical Car at the back of the grid for the start Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Laurie, "Sanırım her zaman böyle bir ihtimal var."

"Takımların ekranları izlediğini ve neler olup bittiğini takip ettiğini biliyorum. Sanırım her şeyin bir avantajı var, bu yüzden bir takım için her türlü bilgi faydalıdır."

"Umarım doğru yaklaşımı ve doğru dengeyi buluruz. Burada asıl önemli olan izleyicilere bir pilotun nasıl hissettiğine dair yeni bir fikir vermek. Özellikle F1 için bunun bizi nereye götüreceğini göreceğiz."

"F2'de gördüğünüz şey aslında F1 için düşündüğümüz şey olmayabilir. Hâlâ teknolojiyi ve verileri geliştiriyoruz. Umarım bu yeni bilgiler daha fazla etkileşim ve heyecan yaratacaktır." dedi.

Avusturya'da bu teknolojiyi kullanmak üzere seçilen pilotlardan biri olan F2 şampiyona lideri Frederik Vesti, verilerin nasıl kullanıldığını görmenin kendisi için ilginç olduğunu söyledi.

Yarıştan sonra Vesti, "Yarışın sadece 10 saniyesini izledim ve geçiş yaparken kalp atış hızımın yükseldiğini gördüm; bence bu oldukça havalı bir şey."

"Sanırım taktığınızda nasıl hissettirdiği konusunda biraz daha geliştirmemiz gereken şeyler var ama bence bu gerçekten iyi bir başlangıç noktası."

"Dürüst olmak gerekirse bunun taraftarlar için iyi olduğunu düşünüyorum, ne tür bir baskı altında olduğumuzu görebiliyorlar. Bu sadece fiziksel bir baskı değil, aynı zamanda zihinsel bir baskı ve bence bunu oldukça iyi gösteriyor." dedi.

Laurie, F1'in yeni grafiğe gelen ilk tepkilerden cesaret aldığını ve sezonun geri kalanında da denemelerin devam edeceğini söyledi.

Frederik Vesti, PREMA Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Laurie, "Bence herkes bu konuda çok olumluydu."

"Bu sonucu elde etmek için çok çalıştık. Bunu iki pilot [Vesti ve Theo Pourchaire] üzerinde denedik."

"Yapabilirsek bunu F2'de biraz büyütmek ve ardından F1'e doğru ilerletmek istiyoruz. Umarım bu bize ileride F1 pilotlarına uygulamak için iyi bir ivme kazandırır çünkü hedefimiz bu." dedi.