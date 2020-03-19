F1 eSpor'da sıradaki durak Bahreyn!

Formula 1 2020 sezonu başlamadı diye üzülmeyin! Çünkü sanal ortamda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Motorsport.com ve Ortombo Akademi işbirliğiyle düzenlenen aksiyon, drama ve heyecanın en üst seviyede olduğu Avustralya'daki sanal yarıştan sonra, sıradaki durağımız Bahreyn'in Sakhir pisti olacak.

Normal yarışın %50'si uzunluğunda yapılacak olan organizasyon, 22 Mart Pazar Saat 11:00'de Motorsport Türkiye'nin YouTube kanalında sizlerle olacak.

Yarışı her zaman olduğu gibi Motorsport Türkiye Direktörü Cihangir Perperik ve Motorsport.com Türkiye Youtube video editörü Emre Baltaoğlu anlatacak.

Sizleri pazar günkü canlı yayınımıza bekliyoruz!