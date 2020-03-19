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Formula 1 / Son dakika

F1 eSpor'da sıradaki durak Bahreyn!

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F1 eSpor'da sıradaki durak Bahreyn!
Ekleyen:
, Editör
19 Mar 2020 16:39

Motorsport Türkiye Ortombo Akademi’nin F1 2019 platformunda düzenleyeceği Bahreyn yarışı pazar günü gerçekleştirilecek.

Formula 1 2020 sezonu başlamadı diye üzülmeyin! Çünkü sanal ortamda heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Motorsport.com ve Ortombo Akademi işbirliğiyle düzenlenen aksiyon, drama ve heyecanın en üst seviyede olduğu Avustralya'daki sanal yarıştan sonra, sıradaki durağımız Bahreyn'in Sakhir pisti olacak.

Normal yarışın %50'si uzunluğunda yapılacak olan organizasyon, 22 Mart Pazar Saat 11:00'de Motorsport Türkiye'nin YouTube kanalında sizlerle olacak.

Yarışı her zaman olduğu gibi Motorsport Türkiye Direktörü Cihangir Perperik ve Motorsport.com Türkiye Youtube video editörü Emre Baltaoğlu anlatacak.

Sizleri pazar günkü canlı yayınımıza bekliyoruz!

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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