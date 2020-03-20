F1 Espor'a katılacak ilk pilotlar belli oldu

Formula 1 yönetimi bugün yaptığı açıklama ile, aralarında pek çok F1 sürücüsünün de yer alacağı sanal bir Grand Prix gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Serinin ortaya çıkmasındaki en büyük etken, COVID-19 salgınının yarış takvimindeki pek çok yarışı etkilemesi oldu.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra yarışa katılacak sürücüler de belli olmaya başladı.

Williams, yarışa takımın yeni yarış pilotu Nicholas Latifi'nin katılacağını açıkladı.

Yarışa katılacak ikinci isim ise Formula 2'de yarışacak olan Rus Robert Schwartzman oldu. Genç sürücü, Ferrari'nin genç pilot akademisinin bir parçası ve sanal yarışta Ferrari adına yarışacak.

Bahreyn Sanal Grand Prix'si 22 Mart Pazar günü yapılacak ve Türkiye saati ile saat 23:00'da başlayacak.

Seride, Codemasters tarafından geliştirilmiş olan Formula 1'in resmî video oyunu F1 2019 kullanılacak ve yarış bilgisayar platformunda yapılacak.

Yarış Sakhir pistinde yapılacak ve 28 tur atılacak.

Yarışın canlı yayını ise Youtube, Twitch ve Facebook'ta, Formula 1'in resmî kanalları üzerinden yapılacak.

Yarışın bir buçuk saat sürmesi planlanırken sürücüler, yarış öncesinde sıralama turlarına çıkacak.