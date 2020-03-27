F1 ESpor heyecan Çin GP ile devam edecek
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Motorsport Türkiye Ortombo Akademi’nin F1 2019 platformunda düzenleyeceği Çin yarışı pazar günü gerçekleştirilecek.
Ortombo Akademi ve Motorsport Türkiye'nin gerçekleştirdiği F1 ESpor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta yapılan Bahreyn GP sonrası sıradaki durağımız Çin'in Şanghay pisti olacak.
Yarış Pazar günü 15.00'da gerçekleştirilecek ve Motorsport Türkiye'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
8 dakikalık sıralama turları seansı sonrasında, normal yarışın %50'si uzunluğunda olacak mücadelede, Emre Baltaoğlu ve Cihangir Perperik anlatılımıyla karşınızda olacağız.
Evde kaldığımız bu günlerde, hızın, aksiyonun ve heyecanın sanal dünyadaki doruğunu yaşamak için bize katılın.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1 , eSports
|Editör
|Kemal Şengül
F1 ESpor heyecan Çin GP ile devam edecek
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