F1 ESpor heyecan Çin GP ile devam edecek

Ortombo Akademi ve Motorsport Türkiye'nin gerçekleştirdiği F1 ESpor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan Bahreyn GP sonrası sıradaki durağımız Çin'in Şanghay pisti olacak.

Yarış Pazar günü 15.00'da gerçekleştirilecek ve Motorsport Türkiye'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

8 dakikalık sıralama turları seansı sonrasında, normal yarışın %50'si uzunluğunda olacak mücadelede, Emre Baltaoğlu ve Cihangir Perperik anlatılımıyla karşınızda olacağız.

Evde kaldığımız bu günlerde, hızın, aksiyonun ve heyecanın sanal dünyadaki doruğunu yaşamak için bize katılın.

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