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Formula 1 / Analiz

F1, ertenen yarışları takvime nasıl geri ekleyebilir?

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F1, ertenen yarışları takvime nasıl geri ekleyebilir?
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
13 Mar 2020 18:26

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası, tüm padokun Melbourne yarışının iptal edilmesininin sonucu ile beraber Haziran'da Bakü'de yapılacak yarışın takvimin ilk yarışı olma ihtimali bulunuyor.

An itibariyle F1 yönetimi ve FIA, ertelenme kararı alınmış yarışları, çoktan yoğun olan bir takvime yerleştirme üzerine büyük bir sorun yaşıyor. 

Chase Carey'e göre bu durumun arkasındaki motivasyon belli. Organizatörler genellikle yarışlara 25-30 milyon dolar harcıyor - bazıları daha da fazla para harcıyor - ve yapılmayan her yarış büyük bir finansal kayıp anlamına geliyor. 

Sezon başlangıcının Bakü'de yapılma ihtimali, Perşembe akşamı takım patronlarının Ross Brawn ile yaptığı görüşme sonrasında ortaya çıktı. 

Avustralya yarışının iptali asıl öncelikli olan durumdu, ancak Bahreyn ve Vietnam yarışlarının da çoktan ertelenmiş olan Çin'in yanında listeye eklenmesi gerekiyordu, her ne kadar bu durumun oluşması en önemli durum olmasa da. 

Grup arasında varılan mutabakata göre taraftarlar ileriyi düşünmeli, Nisan ve Mayıs ayını gözden çıkarmalı ve eğer evrensel sağlık durumu izin verirse, Haziran'da Bakü/Montreal çifte yarışı ile sezona başlamak bu durum için en mantıklı olan durum. Bu durum ile beraber listeye üç yarış daha eklendi: Hollanda, İspanya ve Monaco. 

Bundan sonraki amaç ise olabildiğince çok yarışı listeden geri takvime eklemek. En bariz çözüm ise Ağustos ayına bir yarış daha eklemek. Ağustos ayında üç tane boş hafta sonu bulunmakta ve bununla beraber kuralların içerisinde bulunan iki haftalık zorunlu fabrika kapatma durumu. 

Bu hafta sonlarından birini kaybetmenin ise birkaç sonucu var. Sporun içinde olan pek çok insan bu süre içinde aileleri ile tatil ayarlamıştı. Takımlar, F1, FIA, medya mensupları ve diğer çalışanlar büyük ihtimalle yaptıkları planları değiştirecekleri için bu insanların yatıştırılması gerekecek. 

Satış yapılan alanlar kapatılıyor

Satış yapılan alanlar kapatılıyor

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Normal bir sezonda ise daha kısa bir yaz arası daha kabul edilebilir olabilirdi çünkü insanların seyahat etmesini sağlamak daha mantıklı bir hareket gibi gözüküyor. Aynı zamanda Ağustos'taki izinlerini Nisan/Mayıs aylarında yapma hakları bulunuyor. 

Avrupa yarışlarını takvime eklemek ve hangisinin yapılmayacağını görmek kesinlikle daha kolay bir durum olarak karşımıza çıkıyor. 

Monaco takvimin en gösterişli yarışı olabilir, ancak bu durum ona takvimde olma durumunu vermiyor - ve Chase Carey bu boşluğu iyi para getirecek bir yarışa kullanabilir. 

Aynı zamanda Krallık'ta yapılacak yarış, asıl vaktindeki Mayıs ayından feragat edemiyor çünkü pistin bir araya getirilmesi ve turistlerin artış gösterdiği zamanın bir araya gelmesi Krallık için büyük problem yaratabilirdi. Bu yüzden eğer Mayıs ayında Monaco'da yarış olmazsa, bir daha yarışma ihtimalim pek de yok. 

Aynı zamanda Barcelona'nın da ikinci bir şans alması beklenmiyor. Pist tek senelik bir anlaşmaya sahip olmakla beraber yarış ile ilgili büyük finansal sorunlar bulunmakta. Pistin organizatörü ise Ağustos'ta yarışmaya sıcak bakmadığı için bu ikinci şansın gelmemesinden dolayı memnun olacaktır. 

Böylece yönetimin elindeki tek çare Zandvoort olarak kalıyor ancak belirli olan nedenlerden dolayı Chase Carey bu yarışı yapmak için sonuna kadar zorlayacaktır. Yapılması mantıklı olan bir tarih 9 Ağustos olarak çıkıyor, Macaristan ile ard arda yapılması durumu ortaya çıkıyor. Bir başka alternatif tarih ise 23 Ağustos - ancak böyle bir durumda Spa ve Monza ile üst üste üç zorlu hafta sonu ihtimali ortaya çıkıyor ve 3 hafta sonunun ikisinde Verstappen hayranlarının ağırlıkta olacak olması, Hollandalı pilotun hayranları için bile fazla olabilir. 

Ağustos Zandvoort'un işine pek çok yönden yarıyor. Bu tarih yarış için tarihsel bir öneme sahip ve hava koşulları 1 Mayıs'ta olduğundan daha iyi olacak. Aynı zamanda Ağustos'a ertelenmesi ile beraber pist, hazırlıklarına devam etmesi için ekstra üç aya sahip olacak. 

Buradaki tek problem işin lojistik kısmında ortaya çıkıyor. Zandvoort sahil kenarında olan bir şehir ve otellerin çoğu, F1 için gelen insanların kalması için dolmuş durumda ve taraftarlara yarış yapılmayacağı bilgisinin geç verilmesi büyük bir kaosa yol açabilir. Bununla beraber Mayıs ayında buraya gelmeyi planlayan fanların Ağustos ayında başka planları olabilir, her ne kadar onların biletini almaya can atacak pek çok insan olsa da. 

Zandvoort için bir diğer ihtimal ise 26 Temmuz tarihi, Silverstone ve Macaristan yarışlarının arası. Ancak bu tarih, öncesinde de ortaya çıkan üç hafta sonu zorluğunu tekrardan ortaya çıkarıyor. Ancak bu tarihe konması ile beraber Ağustos'taki yaz arası iptal edilmemiş oluyor.  

Max Verstappen, Red Bull RB8

Max Verstappen, Red Bull RB8

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Carey Ağustos'a bir yarış ekletebilir mi? Bu mümkün, ancak olması pek düşünülmüyor. Olaya gerçekçi bakıldığında Carey'in sezon sonunda bir yarış yapması gerekiyor. Böylece geçtiğimiz haftalarda Çin'in iptal edilmesinde ortaya çıkan durum gibi Carey'in elinde bol yer bulunmamakta. 

An itibariyle şu anda Avustralya, Bahreyn ve Vietnam için de bir yer arayışında bulunmak zorunda. Melbourne'ün 2020 için yapılmayacağı belli oldu - bir şehrin aynı pisti aynı senede iki kez inşa etmesi gerçekçi durmuyor, ki buna maddi düşünceleri katmadık. 

Diğer üçünün arasında ise Vietnam Carey'in en çok kurtarmak isteyeceği yarış. Aynı Zandvoort gibi Vietnam anlaşması da Liberty için büyük önem vaat ediyor. 

Ancak bir sokak pisti için yeni tarih bulmak, geleneksel pistlere yer bulmaktan daha zor. Şangay ve Bahreyn bu konuda daha esnek, ancak Çin, biz Kasım ayına doğru ilerlerken hava koşulları konusunda sınırlanmış durumda. 

En belirli opsiyon ise, 29 Kasım'da Abu Dhabi'de tamamlanan sezon sonu. Hava koşulları el verdiği sürece Bahreyn/Çin/Vietnam üçlüsünden biri 6 Aralık'taki final için seçilebilir ve bu aralığa yerleştirilebilir. Ancak, daha önce de bilindiği gibi, Abu Dhabi son yarışı yapmak için büyük ayrıcalıklara sahip - bu durumda da yarış öteki tarihe ertelenebilir ve ertelenmiş yarışlardan biri bu boşluğu doldurabilir. 

Eğer sezonun son aylarında bulunan bu boşluğu Bahreyn alırsa, bir Orta Doğu şöleni izleyebiliriz. Belirli nedenlerden dolayı bu iki yarış birbiri ile yakın olmamaya çalışıyor. Ancak neden bu durumu tersine çevirip bölgede bulunan pek çok yarış severi ve başka bölgelerden gelen taraftarları bu bölgeye çekmeyelim ki?

Eğer Abu Dhabi yarışının, biraz daha ekstra yer yaratmak için 13 Aralık tarihine kadar kaydırılma durumu bulunuyorsa - ekstra iki yarış eklenip üç hafta sonu boyunca yarışlara doyabiliriz. Ancak sene sonunda yapılan üç yarış ve takımların 2021 projelerinin ortada olması ne kadar mantıklı? Bu fikir pek de popüler olmayacaktır. 

Bir diğer beğenilmeyen fikir ise Abu Dhabi'yi olduğu yerde bırakıp 22 Kasım'a bir yarış eklemek. Böylece üç hafta sonuluk yarışma durumu Brezilya ile başlar. Ancak en azından sezon belirlendiği tarihte biter ve düzenlenen iki yarış birbirine komşu olma niteliği taşır. 

Eğer hiçbir yarışın yeri değiştirilmezse, 4 Ekim tarihi an itibariyle boş durumda. Ancak bu tarihin kullanılması ile beraber dört yarış üst üste gelecek. Yani yeterince yer yok. 

Bakü'de başlayıp "kaybedilen" Zandvoort yarışını yazın eklemek ve sezonun sonuna 17 yarışlık sağlıklı bir program ile girmek fena bir kayıp değil, özellikle bazı sportif organizasyonlarının 2020'de tamamıyla bitirilmiş olduğu göz önüne alındığında. 

Takım patronlarından biri Cuma günü yaptığı açıklamada hedeflerinin 18 yarış olduğunu söyledi, ancak  bu hedefe ulaşmak ciddi tavizlerin verileceği ve takvimden sorumlu F1 yöneticisi Chloe Targett-Adams'ın beklenmedik değişiklikler yapacağı anlamına geliyor. Bu durum pek de kolay olmayacak...

Red Bull Racing garajı

Red Bull Racing garajı

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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Editör Adam Cooper

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