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Formula 1

F1, erken (hatalı) start kurallarını sıkılaştırıyor

FIA, araç hareketinin araç içi sensörler tarafından algılanamamasıyla ilgili karışıklığı önlemek amacıyla Formula 1 için revize edilmiş erken start kurallarını yayınladı.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Cars line up on the grid, with Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 on pole position, alongside Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Autosport'un Çin Grand Prix'sinin yapıldığı hafta sonu ortaya çıkardığı üzere, takımlar geçen hafta yönetmeliklerde huzursuzluğa neden olan bir hususu açıklığa kavuşturmak üzere yapılan bir değişikliği görüştüler.

Daha önce, hatalı kalkışlar tamamen araçlara takılan FIA tarafından tedarik edilen sensörlerin kalkış sinyali verilmeden önce hareket algılayıp algılamadığına göre değerlendiriliyordu.

Ancak, bazı durumlarda araçların yarış başlamadan önce sabit olmadıkları görülmüş, ancak sensörleri tetiklemediği için cezalandırılmamışlardı.

Bunun en son ünlü örneği bu yılki Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Lando Norris'in ışıklar sönmeden önce kısa bir süre ilerleyip durmasıydı. Norris'in hareketleri komiserler tarafından soruşturulmuş olsa da, sensörün uygunsuz bir şey tespit etmemesi nedeniyle kendisine yaptırım uygulanmasına gerek olmadığına karar verildi.

Geçen haftaki F1 Komisyonu toplantısında sportif direktörler ve takım patronları arasında yapılan tartışmaların ardından, düzenlemelerin derhal yürürlüğe girecek şekilde sıkılaştırılması kararlaştırıldı.

F1'in Spor Yönetmeliğinin 48. Maddesi "Hatalı Start" olarak revize edildi ve kural ihlallerinin artık nasıl değerlendirileceğini ortaya koydu.

Daha önce yer alan erken kalkışların transponderin bulgularına göre belirleneceğini belirten ifade kaldırıldı.

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bunun yerine, Spor Yönetmeliği'nin 48.1 a) maddesinde yapılan değişiklikle, bir sürücünün aşağıdaki durumlarda suç işlemiş sayılacağı belirtildi: "dört (4) saniyelik ışık yandıktan sonra ve tüm kırmızı ışıklar söndürülerek start sinyali verilmeden önce hareket etmişse".

Norris'in Suudi Arabistan'daki hareketi en son örnek olsa da, son yıllarda ışıklar sönmeden önce hareket etmiş gibi görünen ancak sensörü tetiklemeyen birçok sürücü oldu.

Valtteri Bottas 2020 Macaristan Grand Prix'sinde çok hızlı kalkış yaptığı için aklanırken, bir yıl önce Ferrari pilotu Sebastian Vettel de benzer şekilde Japonya'da ceza almaktan kurtulmuştu.

Geri dönen geçişl lastikleri

FIA tarafından yayınlanan revize edilmiş sportif düzenlemeler, takımları yağmur altında yapılan antrenman seanslarında geçiş lastiklerini kullanmaya teşvik etmeyi amaçlayan bir madde de içeriyor.

Geçtiğimiz ay Japonya Grand Prix'sinde, mevcut ıslak lastik kurallarındaki bir kusur, takımların neredeyse tamamının yağmurun vurduğu ikinci serbest antrenman seansında koşmaktan kaçındığı anlamına geliyordu çünkü çoğunluk hafta sonu daha sonra ihtiyaç duyabilecekleri geçiş lastiği setlerini yakmak istemiyordu.

Bu durum, F1'in, antrenmanları etkileyen yağışlı hava durumunda takımlara FIA'ya iade edilmesi gereken ekstra bir geçişle lastiği seti veren bir düzenlemeyi kaldırmasının bir sonucuydu.

Takımlara tamamen serbest bir lastik seti verilmesine geri dönüş olmasa da, yönetmeliklerde yapılan bir değişiklikle artık bir antrenman seansının ıslak olduğu ilan edilirse, sıralamadan önce bir set geçiş lastiğinin geri verilmesi gerektiği belirtiliyor.

Yeni Madde 30.5 g) şu şekildedir: "Madde 30.2a)ii) uyarınca her sürücüye tahsis edilen beş (5) set geçiş lastiğinden, P1, P2 veya P3 ıslak ilan edilirse, bir (1) set ara lastik P3'ün bitiminden en geç iki (2) saat sonra elektronik olarak iade edilmelidir."

Bu düzenleme, takımların ıslak antrenman seansında koşarak kaybedecekleri hiçbir şey olmadığı anlamına gelmese de, en azından hafta sonunun geri kalanını etkileyen herhangi bir ekstra koşunun dezavantajlarını en aza indiriyor.

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