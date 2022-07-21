F1, endişelere rağmen pist limiti politikasını Paul Ricard'da sürdürecek

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Sürücüler, Avusturya GP'sinde meydana gelen 43 pist limiti ihlalinin ardından, bu durumun ileride tekrar etmesinden kaçınmak için belirli virajlarda daha fazla hoşgörüye ihtiyaç olduğunu belirttiler.

Red Bull takım patronu Christian Horner, pist limitlerinin Fransa'da Avusturya'dan daha büyük bir tartışmaya yol açacağını söyledi ve yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Fakat FIA, pist limitinin tüm virajlarda beyaz çizgi olmaya devam edeceği konusunda kararlarına bağlı kaldı.

Dahası, sıralamada ve yarışta yüksek hızlı Signes virajında (10. viraj) dışarıya çıkan herkesin tur zamanlarının silineceği konusunda sürücülere uyarı yapıldı.

FIA'nın pist limitleri konusunda katı olmasının yanı sıra, dışarı çıkmaları durumunda virajlardaki birkaç kaçış alanında nasıl davranmaları gerektiği konusunda sürücülere sıkı talimatlar verildi.

FIA, sürücülerin uygun gördükleri şekilde yeniden piste katılmak yerine, tekrar piste çıkmadan önce prosedürleri takip etmeleri ve belirli dubaların etrafından gitmeleri gerektiği konusunda net.

FIA, takımlara gönderilen etkinlik notlarında üç önemli alanı vurguladı.

1. ve 2. virajlar

Track limits at Paul Ricard Photo by: FIA

Pisti kullanarak 2. virajı geçemeyen ve apeksteki (yukarıda) ilk floresan sarı dubanın tamamen sağından geçen her sürücü, floresan sarı dubanın tamamen sağında durmalı ve piste, kaçış alanındaki iki dizi bloktan birincinin sağından ve ikincinin solundan geçerek katılmak zorundadır.

Track limits at Paul Ricard Photo by: FIA

3. ve 5. virajlar

Track limits at Paul Ricard Photo by: FIA

Pisti kullanarak 4. virajı geçemeyen ve apeksteki (yukarıda) floresan sarı dubanın tamamen solundan geçen her sürücü, floresan sarı dubanın tamamen solunda kalmalı ve piste, 5. virajdan önceki kaçış alanındaki bloğun solundan katılmak zorundadır.

Track limits at Paul Ricard Photo by: FIA

8. ve 9. virajlar

Track limits at Paul Ricard Photo by: FIA

8. virajda dümdüz giden her sürücü, piste, birincinin solunda, ikincinin sağında, üçüncünün solunda ve dördüncünün sağında kalarak çıkış yolundaki dört dizi bloktan geçerek katılmak zorundadır.

Bu talimatlara uymayan sürücüler, büyük olasılıkla resmi talimatlara uymadıkları için hakemlerin yaptırımıyla karşı karşıya kalacaklar.