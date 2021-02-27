F1 en az 10 yıl daha Suudi Arabistan'da yarışmayı hedefliyor

F1’in küresel yarış organizasyonu direktörü Chloe Targett-Adams, etkinliğin ülkenin Vizyon 2030 stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.(Programın hedefi ülkenin petrole olan bağımlılığını azaltarak farklı alanlarda yatırım yapılmasını sağlamak)

İlk yarışın 5 Aralık’ta Cidde’deki bir şehir pistinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor fakat 2023 itibariyle yarış, Qaddiye’de bu amaçla inşa edilen piste geçecek.

Blackbook’un online seminerinde konuşan Targett-Adams, “Suudi Arabistan konusunda: pandemi sırasında bu anlaşmayı yapabilmemiz ve duyurabilmemiz inanılmazdı.”

“Yarışabilmek için çok heyecanlandığımız bir yer ve sporumuzu Orta Doğu’da nasıl inşa etmek istediğimize dair uzun dönem vizyonumuzu gösteriyor.”

“Orta Doğu’da organizasyon açısından şimdiden 2 inanılmaz ortağa sahibiz: Abu Dhabi ve Bahreyn. Her ikisi de uzun dönem ortaklarımız ve inanılmaz başarılılar.”

“Dolayısıyla Suudi Arabistan gibi çoğunluğu gençlerden oluşan çok nüfuslu, motor sporlarına ve otomotiv sektörüne ilgili, Kuzey Afrika ve diğer Orta Doğu pazarlarıyla etkileşim içinde olan bir ülkede yeni bir Orta Doğu yarışı düzenlemek, F1 için çok ilgi çekici bir fırsat sunuyor.”

“Bu sene Cidde’deki ilk yarış, şimdiden şekil alan, geçici bir şehir pistinde gerçekleşecek ve pandemi sürecinde bu da hiç kolay bir şey değil. Suudi Arabistan’daki ekip bu konuda çok iyi bir iş çıkarıyor.”

“Yani orada yarışabilmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz, F1’i yeni bir pazarda sunmak her zaman heyecan verici olmuştur.” dedi.

Yarışın takvimde ne kadar süre kalacağı sorusuna ise Adams, “Yani kesinlikle en az 10 yıl sürecek, daha da uzun olabilir.”

“Suudi Arabistan gibi çok önemli bir pazara girdiğinizde gerçekten yatırım yapabilmeniz çok önemli.”

“Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonunu, neler başarmak istediklerini, hedeflerini göz önünde bulundurduğumuzda; ülkelerinde F1 ve motor sporları ilgisi oluşturma isteklerini de değerlendirince, uzun dönem yatırımda bulunmak mantıklı göründü.”

“Ve ülkenin son zamanlarda yaptığı girişimlere baktığınızda bunun açıkça karşılıklı öğrenme işlemi olduğunu görürsünüz.”

“Orası ilgi çekici bir ülke ve kültürleri de öyle. Bu konuda yaklaşımımız ise, organizatörleriyle birlikte çalışmayı çok, çok istediğimiz yönünde.” cevabını verdi.

Suudi Arabistan yarışı duyurulduktan sonra ülkedeki insan hakları sorunlarına dair sorular yükselmeye başladı. Targett-Adams, yeni pistler ve ülkelerle anlaşma yaparken F1’in, bu konuyu da değerlendirdiğini söylüyor.

Adams, “Bu soruyu sormanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda F1, ortaklarıyla iletişim halinde olmayı seçiyor.”

“Ve sözleşmemizin içinde insan hakları konusundaki beklentilerimizin yer aldığı, nasıl çalışmayı beklediğimiz, ekibimizin nasıl çalışmasını ve onlara karşı nasıl davranılmasını beklediğimizden bahsettiğimiz bir çerçeve var.”

“Organizatörlerimiz ve bulundukları ülkelerin hükumetleriyle bu şartlar konusunda iyi bir iletişime sahibiz.”

“Yani aktif bir şekilde ilgilendiğimiz bir konu. F1 etkinliğimizle ilgili olduğu için; organizatörlerimizin kültürü, gelenekleri ve çalışma şekilleri konusunda kendimizi eğitiyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.