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Formula 1 / Son dakika

F1, Ekim ayında Avrupa'da üç yarış düzenlemeyi planlıyor olabilir

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F1, Ekim ayında Avrupa'da üç yarış düzenlemeyi planlıyor olabilir
Ekleyen:
, Editör
10 Tem 2020 12:10

Alman Auto Motor und Sport'a göre Formula 1 yönetimi, Ekim ayında üç Avrupa yarışı daha yapmayı planlıyor.

Formula 1 yönetimi, bugün itibariyle Mugello'nun 2020 sezonundaki dokuzuncu yarış olacağını ve ardından Rusya GP'nin gerçekleşeceğini açıkladı. Şimdilik takvimde 10 yarış bulunuyor ancak önümüzdeki günlerde bu rakam daha da artacak.

Rusya GP'nin 26-27 Eylül'de yapılması planlanıyor.

Auto Motor und Sport'a göre Ekim ayında da üç yarış olacak. Bu yarışların Hockenheim, Imola ve Portimao olması bekleniyor. Henüz bu üç yarışın tarihi doğrulanmadı. Ancak üç yarışın arka arkaya koşulması planı var.

Haberde ayrıca Çin Grand Prix'sinin iptal edildiğine ve Kanada yarışının yapılmasının da pek mümkün görünmediğine yer verildi.

Hava şartları nedeniyle Montreal'de yarış düzenlenmesi mümkün görünmüyor ama aynı zamanda ABD, Meksika ve Brezilya'nın durumu da Kanada'yı etkiliyor. Bu ülkelerin Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapma şansı hızla düşüyor. Kanada'da durum nispeten sakin olsa bile, tek yarış uğruna bu bölgeye seyahat edilmesi oldukça maliyetli olacak.

Vietnam, bu yılki yarışa ev sahipliği yapma planlarından henüz vazgeçmedi ve görüşmeler sürüyor. Ancak yarışın gerçekleştirilmesi ihtimali düşük.

F1'in bu yüzden doğrudan Orta Doğu'ya gideceği düşünülüyor. Bahreyn'de iki ve Abu Dabi'de ise en az bir yarış yapılabilir. Bununla birlikte, burada da bazı zorluklar var, çünkü son haftalarda Bahreyn'de COVID-19 vakalarında önemli bir artış var.

Resmi olarak sezonun bir Dünya Şampiyonası olabilmesi için en az üç kıtada yarış gerekiyor. Ancak aşırı durumlarda FIA kurallarında değişiklik yapılabilir.

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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