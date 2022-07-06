F1 efsaneleri Sir Frank Williams'ı anıyor

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Westminster Katedrali’nde yapılan anma töreni, F1’in önemli isimlerinin katılabilmesi için Britanya GP'sinden sonraki gün gerçekleştirildi.

Törene 600'den fazla kişi katıldı. Aralarında Nigel Mansell, Damon Hill, Jenson Button, Valtteri Bottas, Nick Heidfeld, Martin Brundle, Antonio Pizzonia ve Jonathan Palmer'ın da bulunduğu birçok eski Williams F1 pilotu katıldı. Diğer önemli pilotlar arasında Mika Hakkinen de vardı.

Tören, Stefano Domenicali ve Ross Brawn tarafından temsil edildi.

Günümüz ve geçmişteki takım patronları arasında Ron Dennis, Eddie Jordan, David Richards, Christian Horner, Andreas Seidl, Otmar Szafnauer ve Jost Capito vardı.

Törende ayrıca, Sir Patrick Head ve Adrian Newey öncülüğündeki organizasyona birçok yeni ve eski Williams takım üyesi de katıldı.

Sir Frank Williams memorial service Photo by: Adam Cooper

Williams takımının kurucularından Patrick Head, törende Williams için bir teşekkür konuşması yaptı. Ayrıca Frank'in kayınbiraderi Jamie Berry da Williams ailesi adına bir açıklama yaptı.

Ron Dennis'in yanı sıra gazeteci ve eski Williams takım üyesi Peter Windsor da törende söz alanlar arasındaydı.

Törenin ardından konuklar, takımın 1979 yılında Silverstone'da ilk F1 galibiyetini aldığı Clay Regazzoni'nin FW07’sini görmek için Pall Mall'daki Royal Automobile Club'da toplandı.

Sir Frank Williams memorial service Photo by: Adam Cooper