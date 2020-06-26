F1, Ecclestone'un ırkçılıkla ilgili yorumlarına tepki gösterdi

89 yaşındaki Ecclestone, uzun yıllar boyunca Formula 1'in başında yer almıştı ancak 2017'nin Ocak ayında sporu Liberty Media satın aldı ve Ecclestone, 40 yıllık sürecin ardından görevinden ayrıldı. O zamandan bu yana da "onursal başkan" görevini üstleniyordu.

Altı kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton son dönemde ırkçılığın yeniden ortaya çıkmasının ardından çeşitliliği arttırmak adına bir komisyon kurdu. Kısa bir süre sonra da F1 benzer bir girişim başlattı.

Bu hafta CNN’de yaptığı röportajda Ecclestone, Hamilton’ın başlattığı girişimin “muazzam” olmasına rağmen, bunun “Formula 1 için iyi veya kötü bir şey” olacağını düşünmediğini söyledi.

Ecclestone daha sonra, “Çoğu durumda siyah insanlar beyazlardan daha ırkçı" diyerek ilginç bir açıklamada bulundu.

Ayrıca protestolar esnasında Bristol'deki Edward Colston gibi köle tüccarlarının heykellerinin yıkılmasına tepki gösterdi ve, “Bence heykelleri yıkmak tamamen aptalca bir girişim. Onların yerinde kalmaları gerekiyor. Okuldaki çocuklara gösterilmeliler ve neden orada olduklarını, bu insanların ne yaptığını ve neyin yanlış olduğunu açıklamalılar." demişti.

F1 tarafından Cuma gecesi yayınlanan bir açıklamada, Ecclestone'un yorumlarına tepki gösterildi ve artık "onursal başkan" unvanının zaten sona erdiğini duyuruldu.

“Irkçılık ve eşitsizlikle başa çıkmak için birliğe ihtiyaç duyulan böyle bir zamanda, Bernie Ecclestone’un Formula 1'de veya toplumda yeri olmayan -bu- yorumlarına kesinlikle katılmıyoruz."

"Bay Ecclestone, 2017'de organizasyonumuzdan ayrıldığından beri Formula 1'de hiçbir role sahip olmadı ve Onursal Başkan unvanı da Ocak 2020'de sona erdi."