F1 dünyasının "ne kadar küçük olduğunu" fark eden Vettel, emeklilikten pişman değil

Dört kez dünya şampiyonu olan pilot, bu hafta sonu Japonya Grand Prix'sine biyoçeşitlilik konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan 'Buzzin' Corner' projesinin lansmanına yardımcı olmak için katıldı.

Mevcut 20 F1 pilotunun tamamı Perşembe günü Suzuka'daki 2. virajın iç kısmına inşa edilen ve Vettel'in yaptıklarına bir gönderme olarak bordürlerin de siyah ve sarıya boyandığı yeni böcek otelleri için düzenlenen lansman etkinliğine katıldı.

Kampanyaya duyduğu heyecan hakkında konuşan Vettel, özellikle F1 dışındaki hayatı fark etmesini sağladığı için emeklilikten mutlu olduğunu söyledi.

F1'e geri dönme konusunda herhangi bir tereddütü olup olmadığı sorulan Vettel şunları söyledi: "Şimdilik hayır. Yani, bu projeden keyif alıyorum."

"Açıkçası küçük bir proje ama bu yıl şimdiye kadar geçirdiğim zamandan keyif aldım ve pek çok fikrim ve okuduğum pek çok şey oldu."

"F1 uzun süre hayatımın merkeziydi ama bir kez dışarı çıktığınızda dünyanın geri kalanının ne kadar büyük, F1'in ise bir bakıma ne kadar küçük olduğunu daha iyi anlıyorsunuz."

"Ama bu spordan heyecan duymamak elde değil: inanılmaz bir spor ve o arabaları sürmek inanılmaz bir duygu. Yani evet, elbette bunu özlüyorum. Ama aynı zamanda bir noktada hepimiz için yolumuza devam etme zamanının geldiğini de hissediyorum."

Sebastian Vettel biyoçeşitlilik projesiyle 2. virajda Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Vettel, Suzuka'daki böcek otelleri fikrinin bu yılın başlarında Monaco Grand Prix'sini ziyareti sırasında F1 CEO'su Stefano Domenicali'ye sunulduğunu açıkladı.

Suzuka projesi şimdilik tek seferlik olsa da Vettel, biyoçeşitlilik konusunda farkındalık yaratmaya yardımcı olmak için benzer alanlar kuran diğer yarış pistlerine de açık olduğunu söyledi.

Vettel, "Bu harika olurdu ama tabii ki bu büyük ölçüde F1'in desteğine bağlı. Açıkçası Stefano çok destekleyici oldu. Projeyi Monako'da sundum. O da destekledi ve bunu yapabileceğimizden emindi. Yani evet, bunu başardığımız için mutluyum."

"Diğer sürücülerden destek almak kesinlikle harikaydı. Herkesin desteğini almak bence oldukça etkileyici. Ayrıca bazı takım patronları, takım yöneticileri de geldi, tüm topluluk buradaydı. Çoğunun burada olması harikaydı." dedi.

Vettel biyoçeşitlilik ve iklim itici gücünden heyecan duysa da, F1'i bıraktıktan sonra bunun henüz onun mesleği haline gelmediğini düşünüyor.

"Belki de hâlâ çağrımı bekliyorum ama bu kesinlikle kalbime çok yakın ve benim için çok önemli bir şey."

"Bu benim çağrım değil, bence bir bakıma herkesin çağrısı olmalı çünkü böcekler ve yaşam biçimleri hakkında konuşmak yerine, bunu bizim hakkımızda konuşmaya geri getirebilirsiniz, çünkü hepimiz yemek yemeyi seviyoruz. Peki bitkileri kim tozlaştırıyor?"

"Her tür böcek ve eğer biyoçeşitliliği hızla kaybettiğimiz için yok olurlarsa, muhtemelen henüz anlamadığımız türleri kaybederek kitlesel bir yok oluşun ortasındayız ve bu böyle devam edecek."

"Dolayısıyla, bu düşüş devam ederse, temelde bu gezegenden yok olacağız. Ve bu utanç verici olur. Yani bu benim görevim değil. Bu hepimizin görevi olmalı."