F1 dünyası, Macaristan'daki sıkı karantina uygulamalarına karşı uyarıldı

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için Macaristanlı yetkililer, İngiltere'den ve özellikle de Avrupa Birliği dışından gelen F1 personelinin sokağa çıkma ve karantina uygulamalarına uymaları gerektiğini belirttiler.

Cumartesi sabah takımlara gönderilen bildiride İngiltere ve Avrupa Birliği dışından olan çalışanlar, bu süreçte konaklama yerlerinde ya da pistte olabilecekleri, bu yerler dışında bir yerlere gidemeyecekleri konusunda uyarıldılar.

Motorsport.com'un da gördüğü not şu şekildeydi: "İngiltere'den, Avrupa Birliği dışından ya da Avrupa Ekonomik Alanı dışından olan katılımcılar, sebebi her ne olursa olsun kaldıkları yer ile pist arasındaki yolculukları, Macaristan'a geliş ve Macaristan'dan ayrılma süreci ile ilgili önceden belirlenen yerler dışında pistten ya da konaklama yerlerinden ayrılamazlar."

"İngiltere'den, Avrupa Birliği dışından ya da Avrupa Ekonomik Alanı dışından olan katılımcılar, toplu taşımaları ya da taksileri kullanamazlar."

"Bu kısıtlamalara uymayanlar, Macaristan kurumları tarafından cezaya çarptırılabilirler. Yani hapis cezası ya da 15.000 Euro'ya kadar para cezası alabilirler."

F1 takımlarından 10'u İngiltere'de yer alıyor. Bu açıdan kısıtlamalar yarışa katılan 2000 civarındaki personelin çoğunu kapsıyor.

Kısıtlamalarda sadece İngiltere ve Avrupa Birliği dışından olan vatandaşlardan bahsedilse de, F1 padoğunda yer alan tüm personele, ülkelerine bakılmaksızın kısıtlamalara uyması tavsiye ediliyor.

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