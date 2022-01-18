F1 dünyası, gerçek renk düzenlerini görmek için Bahreyn'i beklemek zorunda kalabilir

Formula 1'de 2022 sezonunda kullanılacak araçlar, önümüzdeki yaklaşık 1 aylık süre diliminde resmen tanıtılacak.

Şimdiye kadar dört takım lansman tarihini açıkladı ve diğer altı takımın da önümüzdeki bir haftalık süreçte resmi açıklamalar yapması bekleniyor.

Motorsport.com, bugün Ferrari'nin yeni renk düzenini 10 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak olan ikinci sezon öncesi testine kadar ortaya koymayacağını öğrenmişti.

Bu kapsamda da Ferrari, geçen yıl SF21'de kullandığına benzer bir renk düzeniyle lansman yapacak ve Barselona testinde de bunu kullanacak.

İtalyan ekip, yeni aracını 17 Şubat'ta tanıtacak ve birkaç gün sonra Barselona'ya uçup, 22 Şubat'ta yeni aracı ilk kez piste çıkaracak.

Fakat ilk testte geçici renk düzeni kullanan tek takım Ferrari olmayacak.

F1 şu anda sezon öncesi testleri için gerekli hazırlıkları yapıyor ve muhtemelen sadece ikinci sezon sonu testi F1 TV'den canlı yayınlanacak.

Görünüşe bakılırsa Formula 1, seyircilere açık olacak ve canlı yayınlanacak Bahreyn testine kadar yeni renk düzenlerinin kullanılmasını istemiyor.

Bu da takımların çoğunun, yalnızca ikinci testte gerçek renk düzenini ortaya koyacağı anlamına geliyor. Tüm bunlar ikinci teste olan ilgiyi artıracak.

2022 Ferrari livery comparison Photo by: Giorgio Piola