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Formula 1 Las Vegas GP
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F1 Dünya Şampiyonu Villeneuve, Las Vegas padoğunda evlendi!

Las Vegas Grand Prix padok şapelinden bir F1 Dünya Şampiyonu tam anlamıyla yararlandı. Jacques Villeneuve ve Giulia Marra padokta dünyaevine girdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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The wedding of Jacques Villeneuve in the Las Vegas GP chapel

Formula 1, Las Vegas Grand Prix'sinin gerçek bir gösteri olması için elinden geleni yaptı ve bu çabalara destek olmak amacıyla padoğa sürpriz bir ekleme yaptı.

Padokta kurulan Formula 1 temalı düğün şapeli, F1 tutkunlarının nikah kıymaları için mükemmel bir fırsat oluşturuyor.

Söz konusu F1 tutkunları olduğunda, 1997'de Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Villeneuve gibi bir Dünya Şampiyonu tam da aranan kişi.

Villeneuve, partneri Giulia ile Las Vegas padoğunda dünyaevine girdi. Mutlu çift düğünlerine katılanlara pasta ve şampanya da hediye etti.

 

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