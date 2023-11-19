F1 Dünya Şampiyonu Villeneuve, Las Vegas padoğunda evlendi!

Formula 1, Las Vegas Grand Prix'sinin gerçek bir gösteri olması için elinden geleni yaptı ve bu çabalara destek olmak amacıyla padoğa sürpriz bir ekleme yaptı.

Padokta kurulan Formula 1 temalı düğün şapeli, F1 tutkunlarının nikah kıymaları için mükemmel bir fırsat oluşturuyor.

Söz konusu F1 tutkunları olduğunda, 1997'de Dünya Şampiyonluğuna ulaşan Villeneuve gibi bir Dünya Şampiyonu tam da aranan kişi.

Villeneuve, partneri Giulia ile Las Vegas padoğunda dünyaevine girdi. Mutlu çift düğünlerine katılanlara pasta ve şampanya da hediye etti.