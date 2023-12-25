F1 Dünya Şampiyonu: "Pilotlar için uygulanan ceza sistemi çok saçma"
1979 F1 Dünya Şampiyonu Jody Scheckter, bugün sporda yürürlükte olan kuralların bazılarının gerçekten saçma olduğunu düşünüyor.
Scheckter 1979 yılında Ferrari ile şampiyonluğu kazandı. Güney Afrikalı pilot, Michael Schumacher'in yüzyılın başındaki baskın dönemine başlamasından önce Scuderia'nın son Dünya Şampiyonuydu.
Şu anda 73 yaşında olan Scheckter, bugüne kadar sporu takip etmeye devam etti ancak modern F1'deki bazı sert kurallardan rahatsızlık duydu.
Her aracın sezon başına belirli sayıda motor ve vites kutusuyla sınırlandırılmasıyla, grid cezaları F1'de giderek daha yaygın hale geldi.
Scheckter özellikle, 2023 sezonunun ikinci yarışında Suudi Arabistan'da Ferrari pilotu Charles Leclerc'in Bahreyn'deki açılış yarışında güç ünitesi arızası yaşadıktan sonra parça havuzunu aştığı için 10 sıra grid cezası almasından rahatsızlığını dile getirdi.
İtalyan La Gazzetta dello Sport'a konuşan Scheckter, "Yarışları takip ediyorum. Bazı kurallar gerçekten saçma olsa da bundan gerçekten keyif aldığımı söylemeliyim."
"Pilotlar için uygulanan ceza sistemi çok saçma. Bir kaza yaşıyorsunuz, vites kutusunu değiştirmek zorunda kalıyorsunuz ve sonra ceza alıyorsunuz."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Jody Scheckter presents Pole Sitter Charles Leclerc, Ferrari with the Pirelli Pole Position Award
"Ama zaten kaza yaparak ve atmak zorunda kaldığınız bir vites kutusuyla bu cezayı aldınız. O zaman neden sizi gridde daha da geriye atmak zorundalar?" dedi.
Scheckter'in yorumları, üç kez Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen'e olan hayranlığını dile getirmesinin ve Red Bull yıldızının kariyeri boyunca karşılaştığı herkesten daha üstün bir pilot olduğunu iddia etmesinin ardından geldi.
"Onun gerçekten çok iyi olduğuna, tüm zamanların en iyilerinden biri olduğuna inanıyorum."
"Eğer [Lewis] Hamilton'ı düşünürseniz, harika bir pilot ama yine de takım arkadaşına şampiyonluk kaybetti."
"Max'in takım arkadaşlarından hiçbirinin ona yaklaşamadığını görmek etkileyici. Red Bull harika bir araç yaptı ama özellikle [Sergio] Perez'in aynı araçla gösterdiği performansa baktığınızda, araçtan her şeyi almayı başaran kişi Verstappen."
"Verstappen her durumda - çok karmaşık olanlar da dahil - zirveye çıkmayı başarıyor."
"Arkasında olup biten stratejiler de dahil olmak üzere her şeyi görebildiği bir yarış vizyonuna sahip."
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