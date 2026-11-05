Formula 1 Meksika GP

Williams'ın ilk dünya şampiyonu Alan Jones hayatını kaybetti

1980’de Formula 1dünya şampiyonluğuna ulaşan efsanevi Avustralyalı pilot Alan Jones, 80 yaşında vefat etti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 5 Kas 2026 07:45

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Martin Brundle drives the 1980 Alan Jones Williams FW07

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Williams takımıyla 1980’de dünya şampiyonluğuna ulaşan ve bu başarıyı elde eden son Avustralyalı pilot olan Alan Jones, 2 Kasım'daki 80. doğum gününden üç gün sonra geçirdiği kısa süreli bir rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kariyeri boyunca çıktığı 116 yarışta 12 galibiyet, 24 podyum, 6 pol pozisyonu ve 13 en hızlı tur zamanına imza atan Jones, aynı zamanda 1978 Can-Am Spor Otomobil Şampiyonası'nı da zaferle tamamlamıştı. Sir Frank Williams ve Patrick Head liderliğindeki Williams takımına ilk sürücüler ve takımlar şampiyonluğunu kazandıran efsane isim, aktif yarış kariyerinin ardından uzun yıllar yayıncılık yaparak motor sporları dünyasına hizmet etmeye devam etmişti.

1980 F1 dünya şampiyonu Alan Jones

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Üzücü haberin ardından efsane pilotun eşi Amanda Jones, Motorsport Avustralya aracılığıyla bir taziye mesajı yayımladı: "Kısa bir rahatsızlığın ardından 5 Kasım'da hayatını kaybeden sevgili Alan'ımızın vefatını açıklamaktan büyük bir üzüntü duyuyoruz.”

“Kendisine her zaman minnettar olduğu desteği sunan hayranlarının yanı sıra en yakınları tarafından da özlemle ve sevgiyle anılacak.”

“Alan hayatını motor sporlarına adadı, hem pist içinde hem de pist dışında sergilediği başarılar, tutku ve kendine has karakteriyle hem ulusal hem de küresel düzeyde spor üzerinde kalıcı bir iz bıraktı.”

“Aile olarak, Alan'ın uzun yıllara dayanan yolculuğunun bir parçası olan, dostluk, sevgi ve destek veren herkese teşekkür etmek istiyoruz. Etrafında bu kadar harika insanların olması onun için inanılmaz bir şanstı."

Alan Jones Williams FW07B

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Antonelli, Brezilya'da Senna'yı özel bir kask tasarımıyla anacak

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Neşe Akkoyun





Hamilton, Brezilya'da 400. yarışına hazırlanıyor: İşte 19 yıllık kariyerinden öne çıkanlar



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



12 s



Hamilton, Brezilya'da 400. yarışına hazırlanıyor: İşte 19 yıllık kariyerinden öne çıkanlar





Verstappen, São Paulo’da kullanacağı özel kaskı tanıttı: “Hafta sonunu iple çekiyorum”



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



13 s



Verstappen, São Paulo’da kullanacağı özel kaskı tanıttı: “Hafta sonunu iple çekiyorum”





2026 Brezilya GP hava tahmini: Sağanak yağmur ve fırtınalar hafta sonunu etkileyebilir!



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



14 s



2026 Brezilya GP hava tahmini: Sağanak yağmur ve fırtınalar hafta sonunu etkileyebilir!

Son Haberler





Williams'ın ilk dünya şampiyonu Alan Jones hayatını kaybetti



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



Williams'ın ilk dünya şampiyonu Alan Jones hayatını kaybetti





Antonelli, Brezilya'da Senna'yı özel bir kask tasarımıyla anacak



Formula 1



F1 Formula 1 40 dk



Antonelli, Brezilya'da Senna'yı özel bir kask tasarımıyla anacak





Formula 1 padokunda Katar ve Abu Dhabi yarışları endişe yaratıyor



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



10 s



Formula 1 padokunda Katar ve Abu Dhabi yarışları endişe yaratıyor





Hamilton, Brezilya'da 400. yarışına hazırlanıyor: İşte 19 yıllık kariyerinden öne çıkanlar



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



12 s



Hamilton, Brezilya'da 400. yarışına hazırlanıyor: İşte 19 yıllık kariyerinden öne çıkanlar

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol