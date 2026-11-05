Formula 1 Meksika GP
Williams'ın ilk dünya şampiyonu Alan Jones hayatını kaybetti
1980’de Formula 1dünya şampiyonluğuna ulaşan efsanevi Avustralyalı pilot Alan Jones, 80 yaşında vefat etti.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 5 Kas 2026 07:45
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Martin Brundle drives the 1980 Alan Jones Williams FW07
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Williams takımıyla 1980’de dünya şampiyonluğuna ulaşan ve bu başarıyı elde eden son Avustralyalı pilot olan Alan Jones, 2 Kasım'daki 80. doğum gününden üç gün sonra geçirdiği kısa süreli bir rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kariyeri boyunca çıktığı 116 yarışta 12 galibiyet, 24 podyum, 6 pol pozisyonu ve 13 en hızlı tur zamanına imza atan Jones, aynı zamanda 1978 Can-Am Spor Otomobil Şampiyonası'nı da zaferle tamamlamıştı. Sir Frank Williams ve Patrick Head liderliğindeki Williams takımına ilk sürücüler ve takımlar şampiyonluğunu kazandıran efsane isim, aktif yarış kariyerinin ardından uzun yıllar yayıncılık yaparak motor sporları dünyasına hizmet etmeye devam etmişti.
1980 F1 dünya şampiyonu Alan Jones
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Üzücü haberin ardından efsane pilotun eşi Amanda Jones, Motorsport Avustralya aracılığıyla bir taziye mesajı yayımladı: "Kısa bir rahatsızlığın ardından 5 Kasım'da hayatını kaybeden sevgili Alan'ımızın vefatını açıklamaktan büyük bir üzüntü duyuyoruz.”
“Kendisine her zaman minnettar olduğu desteği sunan hayranlarının yanı sıra en yakınları tarafından da özlemle ve sevgiyle anılacak.”
“Alan hayatını motor sporlarına adadı, hem pist içinde hem de pist dışında sergilediği başarılar, tutku ve kendine has karakteriyle hem ulusal hem de küresel düzeyde spor üzerinde kalıcı bir iz bıraktı.”
“Aile olarak, Alan'ın uzun yıllara dayanan yolculuğunun bir parçası olan, dostluk, sevgi ve destek veren herkese teşekkür etmek istiyoruz. Etrafında bu kadar harika insanların olması onun için inanılmaz bir şanstı."
Alan Jones Williams FW07B
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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