F1 pilotları 'kabus gibi' bir sıralama seansı geçirmekten korkuyor

4.2 km uzunluğundaki deniz kenarı pisti, Monako'nun ardından takvimdeki en kısa ikinci pist olma özelliğini taşıyor. Ancak Zandvoort'un sahip olduğu dar sınırlar, Cuma antrenmanları boyunca pilotların şikayet ettikleri birkaç olaya yol açtı.

Haas pilotu Nico Hulkenberg, ikinci antrenman seansı sırasında 12. virajda Max Verstappen'i potansiyel olarak engelledi; ancak hakemlerden ceza almaktan kurtuldu.

Ancak pilotlar bu durumun sıralama seansında daha büyük bir sıkıntı yaratmasından korkuyor. İkinci antrenman seansı lideri Lando Norris, Cuma gününün 'kaos' ile sonuçlandığını söyledi.

McLaren pilotu Sky Sports'a şunları söyledi: "Şimdiden oldukça kaotik bir hafta sonu geçirdik, bu yüzden kolay bir sıralama seansı beklemiyorum. Pek çok insan pistte engelleme yapıyor ve kaosa neden oluyor."

"Burada engelleme her zaman daha kötüdür çünkü çok kısa bir pist. Ayrıca pistin sonundaki yüksek hızlı virajlar çok zorlu."

Lando Norris, McLaren MCL60 Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Benzer şekilde, Alfa Romeo pilotu Zhou Guanyu'nun Cuma günü yaşadığı deneyimler, potansiyel bir 'kabusu' öngörmesine neden oldu.

Zhou, "Bu bir kabus olacak!"

"Bugün bile çılgınca şeyler yaşadım. Bu sadece yüksek hız değil; bir araç yolunuzun dışında bile olduğunda, rüzgar etkisiyle biraz dikkatiniz dağılıyor."

"Özellikle 12. virajın sonu, diğer tüm yıllarda olduğu gibi çılgınca olacak! Umarım hata yapmayız."

Zhou'nun takım arkadaşı Valtteri Bottas, Zandvoort'un akıcı doğasının ve belirgin düzlüklerinin olmamasının, hızlı bir turla gelen aracın önünden çekilmeyi neredeyse imkansız hale getirdiğini söyledi.

F1TV'ye konuşan Bottas, "Burası zor."

"Kısa bir pist, araçlar arasında fazla boşluk yok ve bazı yerlerde arkadaki hızlı araçların önünden çekilmek neredeyse imkansız."

"Pist dışı oldukça tozlu, bu yüzden gerçekten kullanabileceğiniz tek bir doğru çizgi var."

"Ayrıca trafikte, arkadaki araçların önünden çekilmeniz gerektiğinde tozu topluyorsunuz ve bu da oldukça zor oluyor ve bunu temizlemek için kesinlikle birkaç viraja ihtiyaç duyuyorsunuz."

"Buradaki tek şey, 3. virajdan sonra, yüksek hızlı virajlara doğru düzlük oldukça dar ve her zaman bir yere dönüyor. Bu yüzden bazı noktalarda arkadaki aracın önünden çekilmek imkansız." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images