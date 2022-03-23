F1, Drive to Survive'daki sahte dramalarla ilgili Netflix ve sürücülerle görüşecek

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Grand Prix yarışlarını konu alan belgesel serisi, 2019'da yayınlandığından bu yana F1'e yeni seyirciler kazandırmakta başarılı oldu.

Bununla birlikte, serinin hikayesinin fazla dramatize edilmesi ve rekabetin abartılması, taraftarlar ve sürücüler tarafından bazı tepkilere yol açtı.

Özellikle dünya şampiyonu Max Verstappen, gerçek dışı çok fazla şey olduğu için seride yer almayı reddetti.

Verstappen, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, "Gerçekte olmayan birkaç rekabet yarattılar."

"Bu yüzden bunun bir parçası olmamaya ve daha fazla röportaj vermemeye karar verdim çünkü böylece, gösterecek bir şey kalmayacak." dedi.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, Netflix serisinin spora getirdiği faydaların bilincinde ancak bazı sürücülerin resmedilme şekillerini neden beğenmediklerini de anladığını belirtti.

Domenicali, bu konu hakkında takımlar ile yapılan görüşmelerin ardından, tüm sürücülerin seride yer alması için Netflix ile bazı sahte senaryolardan vazgeçmeleri konusunda görüşüleceğini söyledi.

Domenicali, konuyla ilgili şunları söyledi: "Netflix projesinin çok başarılı bir etkisi olduğu kesin."

"Yeni seyircilerin ilgisini çekmek için bazı yönlerden hikayenin dramatize edilmesine odaklanıldı."

"Bu bir fırsat ama bunun anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Bahreyn hafta sonunda bu konuyu takımlarla konuştuk."

“Doğru şekilde resmedilmediğini düşündüğü için yer almayı reddeden bir sürücü yapıcı davranmıyor; bu yüzden, doğru olduğunu düşündüğü bir formatta nasıl yer alacağını anlaması için bir görüşme yapılması gerekiyor."

"Ayrıca Netflix'le de konuşacağız çünkü hikayenin gerçekten uzaklaşmaması gerekiyor. Aksi takdirde bize uymaz."

"Bu konuyu sürücüler ile birlikte ele alacağız. Böylesine ilgi getiren bir projenin, sporun imajını ve anlamını bozmadan çekici olmaya devam ettiğinden emin olmalıyız.”

Verstappen, Netflix'in kendilerini nasıl resmettikleriyle veya hikayeyi dramatikleştirmek için konu dışı alıntılar yapmalarıyla ilgili çekincelerini belirten tek sürücü değil.

Lando Norris, serinin son sezon lansmanının ardından şunları söyledi: "Kesinlikle doğru yerde kullanılmayan bazı yorumlar var."

"Sizinle ilgili bir hikayeye katılmayabilirsiniz çünkü sizi, kesinlikle doğru olmayan bir yerde veya zamanda bir şey söylemiş gibi gösterebiliyorlar."

Lando Norris, McLaren, Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images