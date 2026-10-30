Formula 1 Meksika GP

F1 doktoru takvim yoğunluğunu eleştirdi: "Hastalıklar ve sakatlıklar ciddi şekilde artıyor"

Eski Mercedes ve Williams takım doktoru Elina Haukipuro, sezon sonundaki yarış yoğunluğunun pilotlar ve takım çalışanları üzerindeki etkilerini anlattı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 19:00

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Chris Graythen / Getty Images

Meksika Grand Prix’si öncesinde şampiyonluğa bir adım uzaklıktaki Kimi Antonelli ve Cadillac pilotu Valtteri Bottas’ın yakalandıkları virüs nedeniyle medya gününü kaçırmaları, yoğun takvimin getirdiği sağlık krizini bir kez daha gözler önüne serdi. Asya’daki aşırı nemli yarışların ardından Amerika kıtasındaki ve Orta Doğu’daki yarışlarla devam eden 11 haftalık yoğun program, padok genelinde hastalıkların ve sakatlıkların artmasına yol açıyor.

En fit sporcuların bile bu yoğun seyahat ve jet-lag temposundan kaçamayacağını belirten Dr. Elina Haukipuro, yarışlar arasında vücudun kendisini toparlaması için gerekli olan dinlenme süresinin tamamen yok olduğunu vurguladı.

Yoğun takvimin insan vücudundaki ve özel hayattaki yıkıcı etkilerini değerlendiren Dr. Haukipuro, durumu şu sözlerle özetledi: "Ne kadar fit olursanız olun ya da tüm hazırlıkları ne kadar kusursuz yaparsanız yapın, bu tempo sizi seyahatlerin, jet-lag’in, yüksek sıcaklıkların ve mola vermeden sürekli performans sergilemenin etkilerinden tamamen koruyamaz.”

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Sezon sonuna yaklaştıkça insanların ne kadar yıprandığını net bir şekilde görüyorsunuz, hastalıklar ve sakatlıklar ciddi şekilde artıyor.”

“Bu dokuz haftalık süreçte kimsenin etkilenmeyeceği bir plan hazırlayabilmek takvimin yoğunluğu yüzünden imkânsız.”

“Singapur gibi bir yarışta pilotlar üç ila beş litre arasında sıvı kaybediyor. İdeal bir senaryoda böyle zorlu bir yarışın ardından insanların dinlenmesi, sıvı kazanım protokollerini uygulaması ve jet-lag ile başa çıkması için zamanı olurdu.”

“Ancak şimdi pilotlar ve takım personelleri, yarışlar üst üste bindiği için hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendilerini yenileyebileceği o kritik dinlenme zamanını tamamen kaybediyorlar."

Bu durumla ilgili medya gününde de pilotlara sorular soruldu. Yoğun takvim içerisinde sağlığını nasıl koruyabildiğini aktaran Lando Norris şunları söyledi: "Ben oldukça basit bir yol izliyorum ve garip, alışılmadık yiyeceklerin tamamından kaçınmaya çalışıyorum. Beslenme rutinimi bozmayıp makarna ve zaman zaman biraz tavukla devam ediyorum.”

“Burada kesinlikle musluk suyu kullanmıyorum. Dişlerimi bile şişe suyuyla fırçalıyorum; yani işin özü bu tarz basit detaylarda saklı.”

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Geçmişte hem burada hem de Brezilya'da hastalandım; bu yüzden zamanla işler daha öngörülebilir hale geliyor ve nelerin sizi hasta edebileceğini öğrenip onlardan uzak duruyorsunuz.”

“Neyse ki yemek konusunda oldukça seçici biriyim, bu da beni hasta edebilecek pek çok şeyden doğal olarak koruyor. Ancak en önemlisi dinlenmek. Pazartesi ve salı günlerini sadece kendime ayırıp hiçbir şey yapmıyorum. Dışarıdan pek fark edilmiyor ama sponsor ve pazarlama etkinlikleri bile insanı inanılmaz derecede tüketiyor.”

“Sadece konuşuyor ve bir şeyleri düşünüyor olsanız bile iyi bir uykuya ve dinlenmeye ihtiyacınız var. Ben yarış haftalarında şehirlere çok önceden gitmeyi tercih ediyorum, böylece uyum sağlamak ve dinlenmek için biraz vaktim oluyor."

Basın gününde yoğun takvim temposunda dikkat çeken bir diğer isim de Max Verstappen olmuştu.

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- Motorsport.com Ekibi

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