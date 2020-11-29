Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
06 Ara
FP1:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
11 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

F1 doktoru, Grosjean'ın yangından kurtuluşunu anlattı

paylaşım
yorumlar
F1 doktoru, Grosjean'ın yangından kurtuluşunu anlattı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Formula 1 tıbbi delegesi Ian Roberts, Bahreyn'de yangın söndürme tüpünü arkadan sıkmalarının Romain Grosjean'ın aracından çıkmasında yardımcı olduğunu söyledi.

Roberts ve FIA tıbbi aracın pilotu Alan van der Merwe, Grosjean'ın kazasının ardından yaptıkları hızlı kurtarma çalışması nedeniyle övüldüler.

Fransız sürücü, kazadan sadece ellerinde yanıkla kurtulmuş durumda ancak yine de geceyi hastanede geçirecek.

Sky F1'e konuşan Roberts, "Çok aşırı kıvılcım vardı ve olay yerine çok tuhaf bir sahne varken gittik. Aracın yarısı yanlış yöne bakarken, bariyerlerin diğer tarafında bir alev yığını vardı."

"Ardından o noktaya bakarken, Grosjean'ın çıkmaya çalıştığını gördüm."

"Onu bir şekilde dışarı çıkarmamız gerekiyordu. Oraya yangın tüpü olan hakemi çağırdık. Romain yeteri kadar uzun olduğu için bir yangın tüpü alevleri uzak tutmak için yeterli olacaktı. Bu sayede ona ulaşabildim ve bariyerlerin üzerinden çektim." dedi.

Roberts, Grosjean'ı ambulansa bindirmelerinin ardından onunla tıbbi merkeze giderek kontrol etti.

İlgili haberler:

Roberts, "Ona oturmasını söyledim. Açık bir şekilde çok sarsılmıştı. Kask vizörü şeffaf hale gelmişti, daha doğrusu erimişti. Kaskını çıkarabildim ve her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol ettim."

"Alevler, duman inhalasyonu, hava yolu sorunları olabilirdi ancak kaskına hiçbir şey gitmemişti. Kaskına da bir göz attık."

"Ancak klinikte yeniden baktığımızda, hayatını sıkıntıya sokacak bir yara olmadığı için mutluyduk. Gördüğümüz yaralar karşısında onu rahatlatmaya çalıştık."

"Ayağında ve ellerinde biraz ağrısı vardı. Bu yüzden onu arabaya götürme ve orada biraz krem sürme açısından güvende olduğunu biliyorduk. Ardından ambulansa ve tıbbi merkeze götürdük." dedi.

Grosjean'ın kazası sonrası tüm pilotlar şok içinde!

Önceki haber

Grosjean'ın kazası sonrası tüm pilotlar şok içinde!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Romain Grosjean
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Vettel agresif hareketlerinden ötürü Leclerc'i eleştirdi
Formula 1 Formula 1 / Röportaj

Vettel agresif hareketlerinden ötürü Leclerc'i eleştirdi

Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!

F1 doktoru, Grosjean'ın yangından kurtuluşunu anlattı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 doktoru, Grosjean'ın yangından kurtuluşunu anlattı

Metin Mete yazdı: Halo ve F1’de güvenlik meselesi
Formula 1 Formula 1 / Yorum

Metin Mete yazdı: Halo ve F1’de güvenlik meselesi

Grosjean'ın kazası sonrası tüm pilotlar şok içinde!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean'ın kazası sonrası tüm pilotlar şok içinde!

Grosjean: "Haloyu desteklemiyordum ancak o, F1'deki en harika şeymiş"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Haloyu desteklemiyordum ancak o, F1'deki en harika şeymiş"

Sainz: "Ağzımda tatlı ekşi bir tat kaldı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Ağzımda tatlı ekşi bir tat kaldı"

Ricciardo: "F1'in sürekli olarak kazanın tekrarlarını göstermesi iğrençti"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "F1'in sürekli olarak kazanın tekrarlarını göstermesi iğrençti"

Son Haberler

F1 doktoru, Grosjean'ın yangından kurtuluşunu anlattı
F1 Formula 1 / Son dakika

F1 doktoru, Grosjean'ın yangından kurtuluşunu anlattı

Grosjean'ın kazası sonrası tüm pilotlar şok içinde!
F1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean'ın kazası sonrası tüm pilotlar şok içinde!

Grosjean: "Haloyu desteklemiyordum ancak o, F1'deki en harika şeymiş"
F1 Formula 1 / Son dakika

Grosjean: "Haloyu desteklemiyordum ancak o, F1'deki en harika şeymiş"

Sainz: "Ağzımda tatlı ekşi bir tat kaldı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Ağzımda tatlı ekşi bir tat kaldı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel agresif hareketlerinden ötürü Leclerc'i eleştirdi

2s
2
Formula 1

Bahreyn GP: Korku dolu yarışı Hamilton kazandı, Grosjean ucuz atlattı!

5s
3
Formula 1

F1 doktoru, Grosjean'ın yangından kurtuluşunu anlattı

59 dk
4
Formula 1

Metin Mete yazdı: Halo ve F1’de güvenlik meselesi

26 Haz 2016
5
Formula 1

Grosjean'ın kazası sonrası tüm pilotlar şok içinde!

2s

Son Haberler

F1 doktoru, Grosjean'ın yangından kurtuluşunu anlattı
F1

F1 doktoru, Grosjean'ın yangından kurtuluşunu anlattı

Grosjean'ın kazası sonrası tüm pilotlar şok içinde!
F1

Grosjean'ın kazası sonrası tüm pilotlar şok içinde!

Grosjean: "Haloyu desteklemiyordum ancak o, F1'deki en harika şeymiş"
F1

Grosjean: "Haloyu desteklemiyordum ancak o, F1'deki en harika şeymiş"

Sainz: "Ağzımda tatlı ekşi bir tat kaldı"
F1

Sainz: "Ağzımda tatlı ekşi bir tat kaldı"

Vettel agresif hareketlerinden ötürü Leclerc'i eleştirdi
F1

Vettel agresif hareketlerinden ötürü Leclerc'i eleştirdi

Son Videolar

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor? 04:18
Formula 1
27 Kas 2020

Alonso, 2018 F1 aracıyla testi boşuna mı yapıyor?

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments 03:21
Formula 1
26 Kas 2020

Grand Prix Greats – Bahrain GP greatest moments

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar 06:49
Formula 1
21 Kas 2020

Türkiye GP'deki kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti? 06:38
Formula 1
20 Kas 2020

Lance Stroll, Türkiye GP'yi nasıl kaybetti?

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever? 10:54
Formula 1
19 Kas 2020

Could The Mercedes W11 Be The Greatest F1 Car Ever?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.