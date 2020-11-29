F1 doktoru, Grosjean'ın yangından kurtuluşunu anlattı

Roberts ve FIA tıbbi aracın pilotu Alan van der Merwe, Grosjean'ın kazasının ardından yaptıkları hızlı kurtarma çalışması nedeniyle övüldüler.

Fransız sürücü, kazadan sadece ellerinde yanıkla kurtulmuş durumda ancak yine de geceyi hastanede geçirecek.

Sky F1'e konuşan Roberts, "Çok aşırı kıvılcım vardı ve olay yerine çok tuhaf bir sahne varken gittik. Aracın yarısı yanlış yöne bakarken, bariyerlerin diğer tarafında bir alev yığını vardı."

"Ardından o noktaya bakarken, Grosjean'ın çıkmaya çalıştığını gördüm."

"Onu bir şekilde dışarı çıkarmamız gerekiyordu. Oraya yangın tüpü olan hakemi çağırdık. Romain yeteri kadar uzun olduğu için bir yangın tüpü alevleri uzak tutmak için yeterli olacaktı. Bu sayede ona ulaşabildim ve bariyerlerin üzerinden çektim." dedi.

Roberts, Grosjean'ı ambulansa bindirmelerinin ardından onunla tıbbi merkeze giderek kontrol etti.

Roberts, "Ona oturmasını söyledim. Açık bir şekilde çok sarsılmıştı. Kask vizörü şeffaf hale gelmişti, daha doğrusu erimişti. Kaskını çıkarabildim ve her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol ettim."

"Alevler, duman inhalasyonu, hava yolu sorunları olabilirdi ancak kaskına hiçbir şey gitmemişti. Kaskına da bir göz attık."

"Ancak klinikte yeniden baktığımızda, hayatını sıkıntıya sokacak bir yara olmadığı için mutluyduk. Gördüğümüz yaralar karşısında onu rahatlatmaya çalıştık."

"Ayağında ve ellerinde biraz ağrısı vardı. Bu yüzden onu arabaya götürme ve orada biraz krem sürme açısından güvende olduğunu biliyorduk. Ardından ambulansa ve tıbbi merkeze götürdük." dedi.