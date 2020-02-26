F1, DAS sisteminden sonra yaratıcı sistemlerin engellenmesine karşı

Mercedes yeni DAS sistemini Barcelona’da yapılan sezon öncesi testlerin ikinci gününde tanıttı, sürücüler Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas kokpitte oldukları sürede aracın ön lastiklerinin açısını direksiyonu oynatarak değiştirebiliyorlardı.

Bu yeni buluş F1 padoku tarafından çokça gündeme geldi, ki an itibariyle sistemin kapalı parktaki kurallara uygun olup olmadığı tartışılıyor.

DAS 2021’deki teknik değişiklikler için yasaklandı, F1 Motor Sporları Direktörü Ross Brawn’a göre yapılavak değişiklikler sonucunda büyük kural boşlukları sonucunda ortaya çıkan icatların önü kesilecek ve böylece takımların büyük fark açması engellenecek.

Motorsport.com’un DAS hakkında sorduğu soruya cevap veren Renault sportif direktörü Permane, F1’in yüksek kapasitede yaratıcılığı bulundurmasının önemli olduğunu dile getirdi: “F1’in temelindeki amaç bu, inovasyon. Bu spor insanların farklı düşünmesine, rakiplerine fark açması üzerine kurulmuş bir spor.

“Kıskanmış olabiliriz veya kendimize kızmış olabiliriz ama Mercedes kendilerinin işine yarayacak bir sistem buldu ve Formula 1 ile ilgili en çok sevdiğim durumlardan biri tam da bu."

“2021’de neler olacağını bilmiyorum, bu tür projeler kabul görecek mi, F1’e gidip ‘Böyle bir şey buldum ve bana tur başına 0.2 saniye kazandıracak’ dersek ve bunu iki yarış içinde yasaklarlar mı? Böyle bir şey göremeyebiliriz."

“Bence bir çizgi var ve bu ruhu koruyup özgür düşünceyi sağlamak için bu çizgiyi ihlal etmemeliyiz, çünkü bunlar Formula 1’in DNA’sında olan şeyler.”

DAS gibi icatlar 2021’de gelecek olan bütçe kısıtlaması ile sınırlanabilir, çünkü bu durumda takımların kaynağı sınırlanacak ve bu tür projelere ayrılacak para azalacak.

FIA yarış direktörü Michael Masi, F1 yönetiminin takımların sürdürülebilirliğini sağlamak ve icatların devamını sağlamanın dengesini bulmasının önemli olduğunu söyledi: “Bu durum hakkında ve inovasyon hakkında kpnuşuyoruz çünkü uzun zaman sonra ilk defa herkesin aracında bunu görmek bu kadar kolay olacak.

“İnsanların bu senenin araçlarında geliştirdikleri bir takım şeyler var ancak bunlar görünür olmadığı için bir tartışma konusu değil."

“İnovasyon tarafında ise bence pek çok insanın ne yaptığını gördük, aynı hibrit motorların büyük ihtimalle her tarafta daha sağlam olduğunu gördüğümüz gibi."

“Tüm takımlar gelecek sene yürürlüğe girecek olan finansal kurallar olacak, bu yüzden onlar doğru dengeyi kurup icatlarına ne kadar para harcayacaklarını, ne icat yapacaklarını hesaplamalılar ve buna göre hareket etmeliler."

“Yapmak istediklerimize değecek bir durumda mı? Bu durum onların 2021 için para dengesini ayarladıklarında kendilerine sormaları gereken soru olmalı.”