F1, damalı bayraktaki kareleri bağışlayacak

F1'in ırkçılığa ve eşitsizliğe karşı, bu haftanın başında duyurduğu "We Race as One" [Bir Olarak Yarışıyoruz] projesine destek amacıyla taraftarlar, her yarışın sonunda dalgalanan damalı bayraktan kareler satın alabilecekler.

Taraftarların isimleri karelerin üzerine işlenecek, ancak taraftarların bayrak üzerindeki kareyi seçme hakkı bulunmayacak.

Yarış tamamlandığında ise taraftarlar, kendi isimlerinin yazdığı kareyi, çerçeveletilmiş şekilde teslim alacaklar. Bununla beraber damalı bayrağın bir fotoğrafı ve parçanın gerçek olduğuna dair bir hologram da taraftarlara teslim edilecek.

5 Temmuz'da yapılacak olan Avusturya Grand Prix'sinde sallanacak olan bayrağın kareleri ise £199.99'dan satışa çıkarıldı.

Aynı planın 2020 sezonu boyunca yapılacak olan yarışlarda da devam etmesi beklenirken karelerin satışları, yarış tarihlerinin iki veya üç hafta öncesinden başlayacak.

Tüm kareler F1 Authentic websitesinden satın alınabilecek.

Pazartesi günü F1 tarafından duyurulan "We Race as One" girişimi, sporun dışında bulunan, büyük sosyal sorunlar için farkındalık yaratmayı hedefliyor.

COVID-19 pandemisi ve ırkçılık karşıtı hareketin arasında takımlar, araçlarında 'We Race as One' yazısı ile mücadele edecekler. Bu yazının yanında, F1'de bulunan 10 takımı simgeleyen bir gökkuşağı bayrağı da araçlar üzerinde bulunacak.

Bugün İtalya'daki Mugello pistinde test yapan Ferrari, 2018 sezonunda kullandığı aracına #WeRaceAsOne tabelasını yerleştirirken diğer takımların da, Avusturya yarışının hafta sonu öncesinde, bu yazıyı farklı şekillerde sergilemesi bekleniyor.