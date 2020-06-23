Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
72 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
93 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
121 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
128 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
142 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
156 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

F1, damalı bayraktaki kareleri bağışlayacak

paylaşım
yorumlar
F1, damalı bayraktaki kareleri bağışlayacak
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
23 Haz 2020 16:38

Formula 1, bağış için fon toplamak amacıyla, 2020 sezonunda kullanılacak olan damalı bayraktaki kareleri satışa çıkardığını açıkladı.

F1'in ırkçılığa ve eşitsizliğe karşı, bu haftanın başında duyurduğu "We Race as One" [Bir Olarak Yarışıyoruz] projesine destek amacıyla taraftarlar, her yarışın sonunda dalgalanan damalı bayraktan kareler satın alabilecekler.

Taraftarların isimleri karelerin üzerine işlenecek, ancak taraftarların bayrak üzerindeki kareyi seçme hakkı bulunmayacak.

Yarış tamamlandığında ise taraftarlar, kendi isimlerinin yazdığı kareyi, çerçeveletilmiş şekilde teslim alacaklar. Bununla beraber damalı bayrağın bir fotoğrafı ve parçanın gerçek olduğuna dair bir hologram da taraftarlara teslim edilecek. 

5 Temmuz'da yapılacak olan Avusturya Grand Prix'sinde sallanacak olan bayrağın kareleri ise £199.99'dan satışa çıkarıldı.

Aynı planın 2020 sezonu boyunca yapılacak olan yarışlarda da devam etmesi beklenirken karelerin satışları, yarış tarihlerinin iki veya üç hafta öncesinden başlayacak.

Tüm kareler F1 Authentic websitesinden satın alınabilecek.

Pazartesi günü F1 tarafından duyurulan "We Race as One" girişimi, sporun dışında bulunan, büyük sosyal sorunlar için farkındalık yaratmayı hedefliyor.

COVID-19 pandemisi ve ırkçılık karşıtı hareketin arasında takımlar, araçlarında 'We Race as One' yazısı ile mücadele edecekler. Bu yazının yanında, F1'de bulunan 10 takımı simgeleyen bir gökkuşağı bayrağı da araçlar üzerinde bulunacak.

Bugün İtalya'daki Mugello pistinde test yapan Ferrari, 2018 sezonunda kullandığı aracına #WeRaceAsOne tabelasını yerleştirirken diğer takımların da, Avusturya yarışının hafta sonu öncesinde, bu yazıyı farklı şekillerde sergilemesi bekleniyor.

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H

Sebastian Vettel, Ferrari SF71H

Fotoğraf: Ferrari

Sonraki haber
Twitch, F1 yayınları için TV'nin yerini alabilir mi?

Önceki haber

Twitch, F1 yayınları için TV'nin yerini alabilir mi?

Sonraki haber

Webber, Vettel'in 2020 sonunda F1'den ayrılacağından emin

Webber, Vettel'in 2020 sonunda F1'den ayrılacağından emin
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sainz'ın Ferrari'ye geçişi, genç sürücüleri için ne manaya geliyor?

2
Formula 1

Vettel, SF71H ile Mugello'da piste çıktı

3
Formula 1

Ecclestone: "Umarım Ferrari, Vettel'e adil davranır"

4
Formula 1

Webber, Vettel'in 2020 sonunda F1'den ayrılacağından emin

21dk
5
Formula 1

Twitch, F1 yayınları için TV'nin yerini alabilir mi?

1s

Son Videolar

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Son Haberler

Webber, Vettel'in 2020 sonunda F1'den ayrılacağından emin
F1

Webber, Vettel'in 2020 sonunda F1'den ayrılacağından emin

F1, damalı bayraktaki kareleri bağışlayacak
F1

F1, damalı bayraktaki kareleri bağışlayacak

Twitch, F1 yayınları için TV'nin yerini alabilir mi?
F1

Twitch, F1 yayınları için TV'nin yerini alabilir mi?

AlphaTauri, Çarşamba günü Imola'da test yapacağını doğruladı
F1

AlphaTauri, Çarşamba günü Imola'da test yapacağını doğruladı

Sainz'ın Ferrari'ye geçişi, genç sürücüleri için ne manaya geliyor?
F1

Sainz'ın Ferrari'ye geçişi, genç sürücüleri için ne manaya geliyor?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.