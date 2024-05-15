F1, daha yüksek ses için 2030'dan itibaren farklı motorlara geçebilir!

F1 şefleri ve FIA'nın önümüzdeki birkaç hafta içinde 2026 şasi ve güç ünitesi düzenlemelerini tamamlamaya yakın olmasıyla birlikte, dikkatler şimdiden bir sonraki kurallar dönemine kaymış durumda.

Domenicali, 15 yılı aşkın bir süredir turbo hibrid motorların kullanılmasının ardından F1 için dramatik bir yaklaşım değişikliği olabilecek bir seçenek olarak mevcut konseptin tamamen terk edilebileceğini ima etti.

Bu olasılık, F1 motorlarını daha gürültülü hale getirmeye yönelik yenilenen çabaların bir parçası olarak ortaya çıkıyor.

Turbo hibritler 2014'te piyasaya çıktığından beri, eski V8'lere kıyasla gürültülü olmadıklarına dair şikayetler vardı.

Her ne kadar sesleri artmış ve 2026 için büyük bir adım atılması umut ediliyor olsa da, hâlâ F1'in istediği seviyede olmadıkları açık.

Bunun yerine F1, grand prix yarışlarının ihtiyaçlarına uygun bir çözüm bulmak için potansiyel olarak yeni teknolojiler ve hatta eski tip V8'ler de dahil olmak üzere bir dizi seçeneğe bakabilir.

Emilia Romagna Grand Prix'si öncesinde Motorsport.com'un İtalyan web sitesi de dahil olmak üzere bazı medya kuruluşlarına konuşan Domenicali, F1'in motor cephesinde biraz ses getirmesi arzusunu özetledi.

Domenicali, F1'in 2026'da tamamen sürdürülebilir yakıtlar kullanmaya başlamasının başarılı olması halinde, hibritlerden vazgeçerek yeni bir yönelimin düşünülmesi gereken bir şey olabileceğini belirtti.

Domenicali, "2026 kuralları tanımlanır tanımlanmaz, 2030 motoru gibi bir sonraki adımların ne olacağını düşünmeye başlayacağız."

"FIA ile konuşmuş olsak bile, henüz takımlarla paylaşmadığım kişisel bir düşüncem var; sürdürülebilir yakıtlar işe yararsa, hibrit (teknoloji) ile devam edip etmeyeceğimizi veya daha iyi çözümlerin mevcut olup olmayacağını dikkatlice değerlendirmemiz gerekecek." dedi.

Stefano Domenicali Fotoğraf: Erik Junius

V8 dönüşü mü?

Domenicali alternatif seçeneklerin neler olabileceği konusunda herhangi bir ayrıntı vermese de, son yıllarda F1'in tamamen sürdürülebilir yakıt konusunda başarılı olması halinde, popüler V8'lere karşı çevresel argümanın ortadan kalkacağı yönünde birçok öneri yapıldı.

Bu yönde bir hareket aynı zamanda son yıllarda giderek önem kazanan bir konu olan araç ağırlığının azaltılmasına da yardımcı olacaktır.

Geçtiğimiz yıl dünya şampiyonu Max Verstappen, F1'in nasıl olması gerektiğine dair hayalindeki vizyonu özetledi ve bu vizyon V8'lere geçişi de içeriyordu.

"Kesinlikle hibritten kurtulurdum. Bir V8'e geri döndüğümde motorun ne kadar yumuşak olduğuna her zaman çok şaşırıyorum. "

"En yüksek hız şimdikine kıyasla yavaş ama bu sadece motorun kalkışı ve torku ile ilgili."

"Tüm dağıtım süreci çok yumuşak: vites küçültme ve vites büyütme. Elimizdekinden çok daha doğal." demişti.

2026 kurallarında ilerleme

Domenicali ayrıca 2026 yönetmelikleriyle ilgili ilerleme hakkında da bilgi verdi ve yönetmeliklerin 30 Haziran'daki son tarihten çok önce hazır olacağını belirtti.

"Son haftalarda ilgili çeşitli taraflar arasında bir uyum sağlandı ve 2026 yönetmeliklerinin yayınlanması 1 Haziran'da gerçekleşecek."

"FIA daha sonra çok sayıda olan değişiklikleri açıklayacak."

"Mümkün olan en iyi şekilde açıklığa kavuşturmak önemli olacak çünkü yeni düzenlemelerin ne olacağıyla uyuşmayan bir dizi yorum okudum."

Yeni araç kuralları henüz kesinleşmemiş olsa da, turbo hibritlerin tercih edilmesiyle bazı ödünlerin verilmesi konusunda şimdiden endişeler var.

Bunlardan biri araç ağırlığı iken, Domenicali sesin kritik olduğunu yineledi.

"Şu anda maalesef gerekli olan hassas nokta, tek kişilik araçların ağırlığıyla ilgili."

"Hibrid güç ünitesi çözümünün 2026 için de geçerli olmasıyla ağırlıkta önemli bir artış kaçınılmazdır. "

"2026 tek koltuklu otomobil tahminini 10 yıl önceki bir otomobille karşılaştırırsak, ağırlığın önemli bir sorun haline geldiğini görebiliriz. "

"Tüm sürücüler daha hafif araçlara sahip olmak ister ve kişisel olarak ben de biraz daha büyük bir ses istiyorum."

"Bu son konuda desibel sayısını arttırmak için çalışıyoruz."

"Yürüttüğümüz araştırmalardan, tüm pazarların ve tüm yaş gruplarının daha iyi bir sesin yanı sıra piste yakın olduğunuzda yalnızca belirli bir (motor) türünün iletebildiği enerji ve titreşimleri istedikleri ortaya çıkıyor."