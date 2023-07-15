F1 daha hafif, daha basit ve daha gürültülü motorlar istiyor
F1 CEO'su Stefano Domenicali, Formula 1'in gelecek nesil araçlarının daha hafif, daha basit olup daha gürültülü motorlara sahip olmasını istiyor.
F1'in elektrikli bir rotaya girmek yerine 2026'dan itibaren tamamen sürdürülebilir yakıtlar kullanmayı taahhüt etmesiyle birlikte, serinin ileride ne tür bir güç ünitesi kullanabileceği şimdiden merak konusu.
Domenicali'nin son zamanlarda araç ağırlığının azalmasını istediğini açıkça belirtmesiyle birlikte, ağırlığın önemli ölçüde azaltılabileceği bir alan olarak ağır pil hücreleri içeren hibrit güç üniteleri düşünülüyor.
Autosport'a özel bir röportaj veren Domenicali, sürdürülebilir yakıt kuralları oturduktan sonra F1'in güç ünitesi için bir değişikliği ciddi olarak düşünmeleri gerektiğini söyledi.
"Sürdürülebilir yakıt çalışması ve üretiminde etkili olabilirsek, hafifliğe odaklanan yeni nesil güç üniteleri hakkında düşünebileceğiz."
"Çok sayıda beygir gücüne ve aynı zamanda harika bir sese sahip rekabetçi bir motor istiyoruz. İnsanların %99.9'u pistte yeniden Formula 1 sesi duymak istiyor ve bunun hakkında ne yapabileceğimize bakıyoruz."
F1 2026'dan itibaren turbo hibritlerle devam edecek olsa da, Domenicali önümüzdeki on yıl içinde otomotiv pazarındaki potansiyel değişikliklerin yarışlar için de bir odak kaymasına sebep olabileceğini düşünüyor.
Domenicali, "Bugün, büyük üreticilerin satış portföylerinin bir parçası oldukları için hibrid ve elektrikli teknolojiler geliştirmeleri gereken bir geçiş aşamasındayız."
Mercedes showcased its power unit at the British Grand Prix
Photo by: Jonathan Noble
"Ancak sürdürülebilir yakıtlar konusunda iyi bir iş çıkarırsak, birkaç yıl içinde ağırlık üzerinde daha az etkisi olan basitleştirilmiş motorlara sahip olabileceğimize inanıyorum. Bu, yakında düşünmeye başlayacağımız bir şey." dedi.
Domenicali, F1'in DNA'sında 'araçların her bileşenini mümkün olduğunca hafifletmenin' var olduğunu, ancak güvenliği artırma çabasının bir sonucu olarak araç ağırlığının da artması gerektiğini söyledi.
Araç ağırlığının önemi hakkında konuşan Domenicali şunları söyledi: "Bu çok önemli bir konu."
"Yıllar içinde araçların ağırlığı arttı ve tabii ki hiç kimse güvenlik konusunda yapılanları sorgulamıyor."
"Ancak yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve akabinde bataryaların benimsenmesi de ağırlık konusunda bir etkiye yol açtı."
"Formula 1 olarak kendimize gelişim açısından neleri hızlandırabileceğimizi sormalıyız ve burada sürdürülebilir yakıtlar konusu çok önemli. Bu konudaki algı ve pazar değişiyor ve bence bu yola girmeye ilk karar verdiğimizde gayet iyi bir seçim yaptık."
"Tamamen elektrikli mobiliteye karşı teknolojik savaş vermek istemiyoruz, çünkü bu kendi pazarına sahip olacak bir teknoloji."
"Ancak Formula 1'in doğru fiyata sürdürülebilir yakıta sahip olma olasılığını hızlandırabileceğine inanıyoruz ve bu; ticari araçlar, havacılık ve dünyadaki yaklaşık bir buçuk milyar araç dahil olmak üzere mutlak anlamda mobilite için büyük bir yardım olacaktır."
"Bu Formula 1 için çok önemli bir zorluk ve eminim ki tüm takımların vizyonunu bir araya getirmeye de yardımcı olacaktır."
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