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Formula 1 / Haberler

F1, daha fazla yarışın iptal olması halinde Hockenheim ve Mugello'yu düşünecek

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F1, daha fazla yarışın iptal olması halinde Hockenheim ve Mugello'yu düşünecek
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Haz 2020 12:38

Alman ve İtalya'da bulunan iki pist, 2020 takviminden daha fazla yarış düşmesi halinde Liberty Media için alternatif pistler olacak.

Formula 1 yeni 2020 takviminin Avrupa kısmını bugün yayınlandı ve takvimde toplamda sekiz yarış yer aldı. Red Bull Ring ve Silverstone'da iki, Hungaroring, Belçika ve Monza'da bir yarış olacak. Ancak İtalya'da durum değişebilir ve ülkede iki yarış yapılması mümkün görünüyor.

Motorsport.com'un daha önce açıkladığı üzere Mugello, ikinci İtalya GP'yi gerçekleştirmek için F1 yönetimiyle görüşme halinde. Ayrıca Hockenheim da takvime girmek için hazırda bulunuyor.

İtalyan pisti, bulunduğu yer itibariyle kapalı kapılar ardında yarış yapılması için ideal bir yer olacak.

F1 yönetiminin başka yarışların iptal edilmesi halinde Hockenheim ve Mugello'yu yedek olarak elinde tuttuğu anlaşılıyor.

Imola daha önce yarışa ev sahipliği yapacak gibi görünüyordu, ancak Mugello -takvimden düşmesi beklenen- Bakü’nün yerini alabilecek pistlerin başında geliyor.

Bakü'nün -yarışın- seyircili yapılmaması halinde takvimde yer almak istemediği ifade edilirken, olası bir ayrılık kararı alması halinde takvimde boş bir yer oluşacak. Bakü'nin Monza'dan sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da Mugello'daki yarışın, Monza'dan bir hafta sonra yapılacağı alamına geliyor.

Orijinal plana göre F1, Eylül ayının ilk haftasındaki Monza yarışıyla Avrupa'yı terk etmeyi düşünüyor, ancak böyle bir durumda Eylül ortasına kadar Avrupa yarışları gerçekleşmiş olacak.

F1 ayrıca Bahreyn pistinde iki yarış yapmayı gözden geçiriyor, ancak henüz bir karar alınmadı.

Koronavirüsle ilgili mevcut durum nedeniyle Japonya, Meksika, Brezil ve Amerika yarışlarıyla ilgili belirsizlikler de var.

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Editör Hujber Dávid

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