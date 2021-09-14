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F1, cuma günleri çaylak pilotların piste çıkarılmasını zorunlu kılma planını doğruladı

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Formula 1'in motor sporları şefi Ross Brawn, 2022'den itibaren ilk antrenman seanslarında çaylak sürücü kullanmayı zorunlu hale getirme planlarının hazır olduğunu doğruladı.

F1, cuma günleri çaylak pilotların piste çıkarılmasını zorunlu kılma planını doğruladı

Takımlar uzun zamandır cuma günleri genç pilotları çalıştırma fırsatına sahiplerdi, ancak yalnızca Williams ve Alfa Romeo gibi birkaç takım bu hakkını kullanıyordu.

Gelecek yıl takımların toplamda kaç yarış hafta sonunda çaylak sürücü kullanmak zorunda kalacağı henüz belirlenmedi. Fakat yeni Sprint sıralama hafta sonlarında pilotların sıralama turları öncesinde yalnızca 1. antrenman seansına sahip olmaları problemlere yol açıyor.

Bu duruma bir çözüm bulup cuma günü kuralını getirmek için kararlı olduklarını belirten Brawn, "Cuma günleri her takım bir çaylak sürücü kullanmak zorunda olacak ve o zamana kadar 'çaylak' kavramının net bir tanımına sahip olmalıyız."

 Formula 1 de yalnızca 20 koltuk olduğuna ve çaylak sürücülerin Formula 1’de bir şansı olup olamayacağı sorulduğunda ise Brawn, George Russell, Charles Leclerc ve Max Verstappen’i örnek vererek çaylak sürücülerin Formula 1’de her zaman bir şans bulabileceğini söyledi.

 McLaren gibi aktif bir genç sürücü programı olmayan takımlar da genç sürücü adayları arayışına girecekler.

 Bu konuda Motorsport.com’a konuşan McLaren patronu Andreas Seidl, "Sezon sonrası testlerde, hatta sezon boyunca antrenman seanslarında çaylakların test sürüşleri yapmasına izin veren zorunlu seanslar koyma konusunda hep destekçi olduk." dedi.

Her takım için zorunlu çaylak seansı koyulduğunda ortada bir eşitsizlik olmayacağını ancak takımları sahip olduğu serbest antrenman seanslarının sayısının artırılmasının da düşünülmesini gerektiğini söyleyen Seidl, "Kısıtlı test seanslarına sahip olduğumuz günümüzde, çaylaklar için araçta vakit geçirmek çok zor. Dolayısıyla gelecek olan bu uygulamadan çok memnunuz ve bunu; FIA, F1 ve diğer takımlarla birlikte daha da ileriye taşımaktan yanayız." dedi.

Aktif bir genç sürücü programı bulunmayan Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer ise bu karar hakkında daha çekimser davrandı.

"Genç sürücü programı olan takımlar için kesinlikle fayda sağlayacaktır. Ancak bizim böyle bir programımız olmadığından, aktif sürücülerimizin araçta vakit geçirmesini isteriz. Ancak genel bir pencereden baktığımızda sporu genç sürücülerle beslemenin doğru karar olduğunu görebiliyoruz. Asıl sorun şu ki, antrenman seanslarının sayısı giderek azalırken genç sürücüleri nasıl eğitebiliriz?"

Çeviri: Hasan Mert Şanlı

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