F1, cuma günkü antrenmanların süresini kısaltmayı planlıyor

Formula 1, COVID-19 pandemisinden önce hafta sonu yarış formatını değiştirmeyi kabul etmişti. Buna göre perşembe günü yapılan geleneksel basın toplantısının cuma sabahına alınmasına karar verilmişti.

Buna göre cuma sabahı basın toplantısı yapılacaktı, daha sonra aynı gün 1. ve 2. antrenman seansı gerçekleştirilecekti.

Değişiklikler birinci ve ikinci antrenman seansı sürelerinin 1.5 saatten 1 saate düşürülmesini içeriyordu. Böylece takımların pist üstündeki çalışmaları 1 saat kısalacaktı.

Ancak COVID-19 nedeniyle çoğu kural 2022'ye ertelendiği için bu konuyla ilgili şüpheler vardı.

Gelecek yıl takvimdeki yarış sayısı 23'e çıkacak ve yarış sayısının artması padokta olumsuz şekilde karşılandı.

Çünkü mevcut kurallarda takım personeli çarşamba günü piste gelip, pazartesi gününe kadar burada kalıyor.

FormulaPassion'ın haberine göre 2021 yılından itibaren yürürlüğe girecek kurallarla beraber cuma günkü antrenman seansının süresi 1.5 saatten 1 saate düşürülecek.

Kısacası tüm antrenman seansları 60 dakika sürecek.

Şimdilik FIA'dan herhangi bir açıklama gelmiş değil ancak kural kitabında gelecek yılki antrenman sürelerinin 90 dakikadan 60 dakikaya indirildiği görülüyor.

Cuma günkü antrenman turlarının arasında 2.5 saat olacak.