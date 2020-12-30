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Formula 1 / Son dakika

F1, cuma günkü antrenmanların süresini kısaltmayı planlıyor

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F1, cuma günkü antrenmanların süresini kısaltmayı planlıyor
Ekleyen:
, Editör

FormulaPassion'ın haberine göre gelecek yıl yürürlüğe girecek kurallarla beraber cuma günkü antrenman seanslarının her biri bir saate düşürülecek.

Formula 1, COVID-19 pandemisinden önce hafta sonu yarış formatını değiştirmeyi kabul etmişti. Buna göre perşembe günü yapılan geleneksel basın toplantısının cuma sabahına alınmasına karar verilmişti.

Buna göre cuma sabahı basın toplantısı yapılacaktı, daha sonra aynı gün 1. ve 2. antrenman seansı gerçekleştirilecekti.

Değişiklikler birinci ve ikinci antrenman seansı sürelerinin 1.5 saatten 1 saate düşürülmesini içeriyordu. Böylece takımların pist üstündeki çalışmaları 1 saat kısalacaktı.

Ancak COVID-19 nedeniyle çoğu kural 2022'ye ertelendiği için bu konuyla ilgili şüpheler vardı.

Gelecek yıl takvimdeki yarış sayısı 23'e çıkacak ve yarış sayısının artması padokta olumsuz şekilde karşılandı.

Çünkü mevcut kurallarda takım personeli çarşamba günü piste gelip, pazartesi gününe kadar burada kalıyor.

FormulaPassion'ın haberine göre 2021 yılından itibaren yürürlüğe girecek kurallarla beraber cuma günkü antrenman seansının süresi 1.5 saatten 1 saate düşürülecek.

Kısacası tüm antrenman seansları 60 dakika sürecek.

Şimdilik FIA'dan herhangi bir açıklama gelmiş değil ancak kural kitabında gelecek yılki antrenman sürelerinin 90 dakikadan 60 dakikaya indirildiği görülüyor.

Cuma günkü antrenman turlarının arasında 2.5 saat olacak.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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