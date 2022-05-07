F1, cuma gecesi Miami pistinin asfaltında daha fazla çalışma yaptı

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Pist yüzeyiyle ilgili sorunlar ilk olarak perşembe günü güvenlik aracı sürüşü ve VIP turlar gerçekleştikten sonra ortaya çıkmıştı.

Hem start finiş düzlüğünden önceki 17. virajda, hem de sahte marina bölgesindeki yedinci virajın dışında, asfalt zeminin parçalandığı görüldü.

Her iki olayın da belirli noktalardaki asfaltlama işlemiyle ilgili bir sorundan kaynaklandığı düşünülüyordu ve bu nedenle pistin diğer bölümlerinin bu durumdan etkilenmesinden korkulmadı.

Fakat yapılan yenileme çalışmalarının ardından sorunların devam etmesi nedeniyle organizatörler, cuma gecesi 17. virajın asfaltıyla ilgili ikinci bir girişimde bulunmaya ve daha önce ele alınmamış olan viraj çıkışında da bazı ek çalışmalar yapmaya karar verdi.

Yarış direktörünün cumartesi sabah takımlara gönderdiği güncellenmiş notlarda Niels Wittich, "17. virajın apeksi ve viraj çıkışı yeniden asfaltlandı." ifadesini kullandı.

Bir başka değişiklik daha yapan FIA, pit girişinde bulunan sol-sağ şikanındaki kerbleri kaldırmaya ve onların yerine dubalar koymaya karar verdi.

Pit girişindeki bu şikan, hafta sonu öncesinde ana tartışma konularından birisiydi.

Perşembe günü yapılan pist denetimlerinden sonra Wittich, güvenlik nedenleriyle 80 km/s hız sınırının bu virajdan hemen önce uygulanmasına karar verdi. Böylelikle sürücüler bu dar bölümde hızlarını düşürmek zorunda kalacaktı.

Fakat cuma günkü seanslar ve yaşanan birkaç olayın ardından FIA, bazı sürücülerin kerblere çıkarak duvara çarpacağından endişe duyduğu için kerbleri kaldırma kararı aldı.

Sürücüler brifinginde de konuşulan bu konunun ardından cumartesi günü pit yolu girişindeki kerblerin yerine duba yerleştirildi.

Pit entry chicane Photo by: Adam Cooper