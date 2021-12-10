Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Mercedes pilotlarının önünde lider
Formula 1 Haberler

F1, COVID kısıtlamaları geri döndüğü için 2022 takvimi hakkında "endişeli"

Ekleyen:

Formula 1 sportif direktörü Steve Nielsen, dünya çapında sıkı COVID-19 kısıtlamalarının geri getirilmesinin gelecek yılki program üzerindeki potansiyel etkisi konusunda "endişe duyduğunu" belirtti.

F1, COVID kısıtlamaları geri döndüğü için 2022 takvimi hakkında "endişeli"

Spor, yarış iptallerinden dolayı takvimde yapılan değişikliklerden sonra bu yıl 22 etkinliği başarıyla gerçekleştirdi.

Son aylarda, özellikle geri dönen çalışanları etkileyen İngiltere'nin kırmızı bölgeleriyle ilgili kısıtlamaların hafifletilmesi, sezon sonundaki etkinlikleri kolaylaştırdı.

Ancak son haftalarda Omicron varyantının ortaya çıkması, ülkelerin bazı kısıtlamaları yeniden uygulamaya koymasına neden oldu.

Şu anda İngiltere'nin kırmızı listesinde F1'e ev sahipliği yapan hiçbir ülke olmasa da, durum geliştikçe bu değişebilir.

Aynı zamanda Nisan ayında Melbourne yarışına ev sahipliği yapacak olan Avustralya'ya giriş, ziyaretçilerin otellerde 14 günlük karantina altına alınmasıyla kontrol altında tutulmaya devam ediliyor.

Nielsen, Motorsport.com'a, "Endişelenmediğimi söylersem yalan söylemiş olurum, endişeliyim."

“Çünkü belki birkaç ay önce pandeminin geride kaldığına dair sahip olduğumuz iyimserlik, son iki veya üç hafta içinde biraz geriledi."

"Yani sürekli değişen bir durum. Başından beri, bu şey hangi bölgeye gittiğinize bağlı olarak arttı ve azaldı. Biz de bu değişen enfeksiyon oranlarının etrafında takvimimize uymaya çalışmak zorunda kaldık."

"Bence lehimize olan tek şey, 2020'de pandemi her ülke için yeniyken, şimdi hâlâ korkunç bir şey olsa da dünya yavaş yavaş bununla yaşamayı öğreniyor."

“Yani, geçen yıl ve bu yılın ilk bölümünde gördüğümüz daha ciddi kısıtlamalardan bazıları hakkında ülkeler daha sağlam protokoller koyuyor ve virüsle yaşamayı öğreniyor."

"Umarım bu, uluslararası ziyaretçileri kabul etmeye devam edebilecekleri anlamına gelir çünkü bu, şampiyonayı devam ettirebilmek için ihtiyacımız olan çok büyük ve önemli bir şey. O yüzden tedirginiz."

"Sahip olduğumuz takvimi tamamlayabileceğimizden oldukça eminim ama takipte olacağız ve gerekirse tepki vereceğiz." dedi.

F1'in, Portimao gibi alternatif mekanlara sahip bir B Planı olup olmadığı sorulduğunda Nielsen, odağın mevcut takvimde kalmasında ısrarcı oldu.

"Dürüst olmak gerekirse, A Planındayız. Plan A'ya da herhangi bir alternatif bakmıyoruz. İşler değiştiği için mecbur kalırsak bunu yaparız. Şu anda bu durum çok uzak."

paylaşım
yorumlar
Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Mercedes pilotlarının önünde lider
Önceki haber

Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Mercedes pilotlarının önünde lider
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Wolff, Russell'ın vizörüne "hoş" bir mesaj bırakmış
Formula 1

Wolff, Russell'ın vizörüne "hoş" bir mesaj bırakmış

Alonso: "Verstappen sezon boyunca herkesten bir adım öndeydi" Abu Dabi GP
Formula 1

Alonso: "Verstappen sezon boyunca herkesten bir adım öndeydi"

Gasly: "Bu hafta sonu aynı zamanda bir devrin de sonu olacak" Abu Dabi GP
Formula 1

Gasly: "Bu hafta sonu aynı zamanda bir devrin de sonu olacak"

Son Haberler

F1, COVID kısıtlamaları geri döndüğü için 2022 takvimi hakkında "endişeli"
Formula 1 Formula 1

F1, COVID kısıtlamaları geri döndüğü için 2022 takvimi hakkında "endişeli"

Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Mercedes pilotlarının önünde lider
Formula 1 Formula 1

Abu Dhabi GP 1. antrenman: Verstappen, Mercedes pilotlarının önünde lider

Paul Ricard, F1 2022 kurallarının etkisi netleşene kadar pistte değişiklik yapmayacak
Formula 1 Formula 1

Paul Ricard, F1 2022 kurallarının etkisi netleşene kadar pistte değişiklik yapmayacak

Hamilton, Suudi Arabistan GP'de Verstappen'e son virajda yaptığı baskıyı açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Suudi Arabistan GP'de Verstappen'e son virajda yaptığı baskıyı açıkladı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.