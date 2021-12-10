F1, COVID kısıtlamaları geri döndüğü için 2022 takvimi hakkında "endişeli"

Spor, yarış iptallerinden dolayı takvimde yapılan değişikliklerden sonra bu yıl 22 etkinliği başarıyla gerçekleştirdi.

Son aylarda, özellikle geri dönen çalışanları etkileyen İngiltere'nin kırmızı bölgeleriyle ilgili kısıtlamaların hafifletilmesi, sezon sonundaki etkinlikleri kolaylaştırdı.

Ancak son haftalarda Omicron varyantının ortaya çıkması, ülkelerin bazı kısıtlamaları yeniden uygulamaya koymasına neden oldu.

Şu anda İngiltere'nin kırmızı listesinde F1'e ev sahipliği yapan hiçbir ülke olmasa da, durum geliştikçe bu değişebilir.

Aynı zamanda Nisan ayında Melbourne yarışına ev sahipliği yapacak olan Avustralya'ya giriş, ziyaretçilerin otellerde 14 günlük karantina altına alınmasıyla kontrol altında tutulmaya devam ediliyor.

Nielsen, Motorsport.com'a, "Endişelenmediğimi söylersem yalan söylemiş olurum, endişeliyim."

“Çünkü belki birkaç ay önce pandeminin geride kaldığına dair sahip olduğumuz iyimserlik, son iki veya üç hafta içinde biraz geriledi."

"Yani sürekli değişen bir durum. Başından beri, bu şey hangi bölgeye gittiğinize bağlı olarak arttı ve azaldı. Biz de bu değişen enfeksiyon oranlarının etrafında takvimimize uymaya çalışmak zorunda kaldık."

"Bence lehimize olan tek şey, 2020'de pandemi her ülke için yeniyken, şimdi hâlâ korkunç bir şey olsa da dünya yavaş yavaş bununla yaşamayı öğreniyor."

“Yani, geçen yıl ve bu yılın ilk bölümünde gördüğümüz daha ciddi kısıtlamalardan bazıları hakkında ülkeler daha sağlam protokoller koyuyor ve virüsle yaşamayı öğreniyor."

"Umarım bu, uluslararası ziyaretçileri kabul etmeye devam edebilecekleri anlamına gelir çünkü bu, şampiyonayı devam ettirebilmek için ihtiyacımız olan çok büyük ve önemli bir şey. O yüzden tedirginiz."

"Sahip olduğumuz takvimi tamamlayabileceğimizden oldukça eminim ama takipte olacağız ve gerekirse tepki vereceğiz." dedi.

F1'in, Portimao gibi alternatif mekanlara sahip bir B Planı olup olmadığı sorulduğunda Nielsen, odağın mevcut takvimde kalmasında ısrarcı oldu.

"Dürüst olmak gerekirse, A Planındayız. Plan A'ya da herhangi bir alternatif bakmıyoruz. İşler değiştiği için mecbur kalırsak bunu yaparız. Şu anda bu durum çok uzak."