F1, COVID-19’un etkisi hafiflerken, gelirini arttırmaya devam ediyor

2021’in üçüncü çeyreğindeki sonuçlar, F1’in geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %12 daha fazla gelir elde ettiğini ve bunun 597 milyon dolardan 668 milyon dolara yükseldiğini gösteriyor. Ayrıca takımlara ödenen 338 milyon dolarlık payın ardından, 104 milyon dolarlık zarar 80 milyon dolarlık kâra dönüştü.

Temmuz-Eylül 2020 döneminde sıkıştırılmış takvimle beraber 10 yarış yapılıp, 2021’de aynı dönemde yalnızca 7 yarış yapılmasına rağmen gelir arttı.

Genelde bir çeyrekte daha az yarış yapmak, daha az gelir anlamına geliyor. Ancak sonuçlar, seyircisiz gerçekleşen yarışların F1 ile özel anlaşmalarla yapıldığını ve normal ücretleri ödemediğini gösteriyor.

Bununla beraber, bu sezon birçok yarışta tam kapasitede veya tam kapasiteye yakın seyirci sayısına izin verildi.

Ayrıca yayın anlaşmalarından elde edilen gelir, yapılan yarış sayısına bağlı olarak her çeyrek için tahsis ediliyor. Bu yüzden aslında bu konuda gelir düştü. Bu da yarış düzenleme ücretlerinden ne kadar fazla gelir elde edildiğini gösteriyor.

Paddock Club’ın yedi yarışın altısında geri dönmesi de gelirdeki artışa katkıda bulundu.

F1, öncelikli gelirinin, “taraftar katılımının sınırlandırıldığı geçen senenin ardından, özellikle bu sene yarış düzenleme gelirindeki artış nedeniyle üçüncü çeyrekte arttığını” açıkladı.

Açıklamada, “Medya hakları ve sponsorluk gelirleri, sezona bağlı gelirin orantısal olarak daha düşük olmasının etkisiyle üçüncü çeyrekte azaldı (2021’de 22 yarışın 7’si, 2020’de ise 17 yarışın 10’u üçüncü çeyrekte gerçekleştirildi). Bu da F1 TV aboneliklerindeki büyüme ve yeni sponsorlardan elde edilen gelirlerle beraber dengelendi.” denildi.

Lewis Hamilton, Mercedes, and Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, on the grid

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images