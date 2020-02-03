F1, Çin ile Rusya GP'nin yerlerini değiştirebilir

Çin'de ortaya çıkan corona virüsü, giderek daha fazla yayılmaya başlarken, hastalık nedeniyle hayatını kaybeden insanların sayısı da artıyor.

Bugün itibariyle Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 361'e yükselirken, hastalığı bulaştığı kişi sayısı 17 bini geçti.

Durum böyle olunca Formula E, yerel yönetim ve FIA ile yaptığı görüşmelerin ardından Çin yarışını ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Şimdi gözler tamamen Formula 1'e çevrilmiş durumda ve masanın üstünde iki seçenek var gibi görünüyor; yarışı iptal etmek veya yarışı ertelemek.

FIA ve Liberty'nin personeli ve takım üyelerini riske etmemek için kesin olarak hamle yapacağı düşünülüyor Speedweek'e göre yarışın ertelenmesi planlanıyor.

Buna göre 19 Nisan'da yapılması planlanan Çin Grand Prix'si, 27 Eylül'deki Rusya Grand Prix'siyle yer değiştirebilir.

Muhabir Agnes Carlier, "Şanghay organizatörleri, Çin Grand Prix'sinin 27 Eylül'deki Rusya Grand Prix'siyle yer değiştirmesi için çabalıyorlar." dedi.

Ancak şimdilik Rusya Otomobil Federasyonu'na herhangi bir resmi talep ulaşmış değil.

Önümüzdeki birkaç haftalık süreçte resmi adımların atılması ve takvimin yeniden planlanması bekleniyor.