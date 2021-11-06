F1, Çin ile anlaşmasını 2025'e kadar uzattı

Çin, 2020'de koronavirüs pandemisinden zarar gören ilk yarıştı ve hem geçtiğimiz yıl hem de bu yıl takvime geri dönemedi.

COVİD-19'un etkisini kontrol altında tutmak için ülkenin uluslararası seyahat kısıtlamaları hâlâ oldukça sıkıyken, F1 herhangi bir ertelenme riskinden kaçınmak için 2022'de de yarış gerçekleştirmemeye karar verdi.

F1, ülkenin takvimdeki yokluğu devam etmesine rağmen, uzun süredir yarışmaya kararlı olduğunu ve sözleşmenin uzatılması konusunda usulüne uygun şekilde anlaşmaya vardığını açıkladı.

F1 CEO'su Stefano Domenicali, "Bu, Çin'deki tüm taraftarlarımız için harika bir haber ve 2025'e kadar Şanghay'da yarışmamızı sağlayacak bu anlaşmayı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

"Organizatör Juss Sports ile ortaklığımız son derece güçlü ve uzun vadeli ortaklığımızı sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz."

"Çin'i, devam eden pandemi koşulları nedeniyle 2022 takvimine dahil edemediğimiz için hepimiz hayal kırıklığına uğradık. Ancak, Çin Grand Prix'si koşullar el verdiği an takvime geri dönecek ve mümkün olan en kısa sürede taraftarlarla tekrar bir arada olmayı heyecanla bekliyoruz." dedi.

Çin ilk yarışına 2004 yılında Şanghay'da ev sahipliği yaptı ve o zamandan beri F1'in ülkedeki popülaritesi önemli ölçüde arttı.

F1, sporun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığını artırmaya çok odaklanmış olsa da, Asya pazarının da sporun takımları ve sponsorları için önemli olduğunun farkında.

Şanghay, son zamanlarda takvimde erken tarihlerde yer aldı ve muhtemelen, ülkenin seyahat kısıtlamalarının kaldırılması durumunda, 2023'te de yine erken tarihlerde yer alacak.

F1, gelecek sezon için 23 yarışlık bir takvim açıkladı ve yarış sayısını bu rakamın da üzerine çıkarmak konusunda isteksiz. Bu da Çin'in geri dönmesi durumunda, mevcut yarışlardan birinin iptal edileceği anlamına geliyor.