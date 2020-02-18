F1, Çin GP'yi iki günlük bir programla yapabilir
Motorsport.com, Formula 1'in ertelenen Çin GP'yi Brezilya ve Abu Dhabi GP yarışları arasında iki günlük bir programla yapmayı planladığını öğrendi.
Çin'de çıkan ve yayılan corona virüsünün ardından 19 Nisan'da yapılması planlanan Çin GP, daha ileride bir tarihte yapılması yönünde ertelenmişti.
Formula 1 yönetimi, böyle bir ihtimalin ortaya çıkmasından beri Çin GP için alternatif tarihleri değerlendiriyor ancak takvimin oldukça yoğun olması nedeniyle bunu başarmaları pek kolay değil.
İlk çıkan iddialarda Abu Dhabi GP'nin bir hafta erteleneceği, o arada 29 Kasım'da Çin GP'nin gerçekleştirilebileceği söylenmişti.
Ancak son iddialar Abu Dhabi GP'nin yerini koruyacağı, Çin GP'nin Brezilya ve Abu Dhabi'deki yarışların arasında koşulabileceği, bu üç yarışın art arda yapılacağı yönünde. Ancak 3 farklı coğrafyada art arda 3 yarışın yapılabilmesi, büyük bir lojistik sorununu beraberinde getiriyor. F1 yönetimi bu konudaki sorunları aşabilmek için Çin GP hafta sonunu normale göre kırpmayı planlıyor.
Buna göre tüm etkinlikler cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek. Cumartesi gününde kısıtlı bir antrenman ve sıralama, pazar günü ise yarış yapılması planlanıyor.
Bu planın uygulanabilmesi için tüm takımların onay vermesi gerekiyor ancak bu kadar yoğun bir programa takımların destek verip vermeyeceği bilinmiyor. Bununla birlikte Çin GP'nin gerçekleşmesi, F1'e genel olarak büyük bir finansal katkı sağlamış olacak.
Corona virüsünün gelecek haftalarda nasıl ilerleyeceği bilinmediği için, bu planların kısa sürede netleşmesi de pek mümkün görünmüyor.
2020 Vietnamese circuit rendering
Photo by: FOM
Vietnam, ilk GP'nin sorunsuz gerçekleşeceğinden emin
Bu arada Çin'e çok yakın olan Vietnamlı yetkililer, corona virüsünün kendilerini etkilemeyeceğinden emin olduklarını söylediler.
Yerel medyada çıkan haberlerde, yetkililerin yarışın tarihini değiştirmekle alakalı bir çalışma olmadığı sözlerine yer verildi.
AFP'ye konuşan Turizm Bakanlığı'ndan Tran Trung Hieu, "F1 yarışının tarihi iptal edilmeyecek ya da ertelenmeyecek."
"Bu bir spor etkinliği olsa da, Vietnam ve Hanoi'nin turizm faaliyetlerine çok büyük etkisi olacak." dedi.
Bu Haber Hakkında
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|Editör
|Jonathan Noble
F1, Çin GP'yi iki günlük bir programla yapabilir
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