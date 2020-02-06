F1, Çin GP için yeni bir tarih belirlemeye açık

Çin'de büyüyen durum sonucunda bu hafta Şanghay otoriteleri salgının kontrol edilmesi sürecine kadar tüm sportif organizasyonların iptal edilmesini önerdi ve bu açıklama, F1 sezonunun dördüncü yarışının yapılması konusunda şüphe uyandırıyor.

F1 yönetimi, Çin yarışı organizatörlerinin yarışın yapılıp yapılmayacağı konusundaki kararını beklerken F1 motor sporları şefi Ross Brawn, organizasyonun yapılamaması durumunda yarışın senenin ilerleyen dönemlerinde düzenlenebileceğini söyledi.

Motorsport.com'un da içinde bulunduğu seçilmiş medya ekiplerine konuşan Brawn şunları söyledi: "Bence, eğer Nisan'da yapılmazsa yarış ertelenecek. Yarışın senenin ilerleyen vakitlerinde yapılmasına açık bir kapı bırakmak istiyoruz. Çin coşkulu ve büyüyen bir pazara sahip. Bu yüzden Çin'de bir yarış yapmak istiyoruz."

Çin GP'sinin yerini başka bir yarış ile değiştirme dedikoduları hafta başında gündeme gelmişti, ancak Brawn bu fikri reddetti.

"Bunu yapmayız." diyen Brawn ekledi: "Yarışı sene sonuna doğru bir aralığa sıkıştırmaya çalışacağız."

Ancak an itibariyle takvimde bir boşluk bulmak inanılmaz derecede zor. Bunun sebebi ise 4 veya 5 yarışın üst üste yapılma ihtimali.

Bir diğer seçenek ise takvimi uzatıp Çin GP'sini Aralık'ta düzenlemek, ancak bu seçenek takımlardan destek alacak gibi görünmüyor.

Brawn ise Çin GP'sinin durumunun karışık bir durum olduğunu ve F1'in, son kararı Şanghay yarış organizatörlerinden beklediğini açıkladı.

"Zor görünüyor. Son kararı vermek için yarış organizatörlerinin ve otoritelerin kararını bekliyoruz. Mart'ta olan tüm halka açık etkinlikler iptal edildi. Bu yüzden spor etkinlikleri ve organizasyonları olmayacak."

"Çok trajik ve zor bir durum. Bence bir, iki hafta içerisinde ne olacağı belli olacak."

Brawn, personellerin Çin'e yarış hazırlıkları için seyahat etmesinden önce, kararın birkaç hafta içinde öğrenilmesi gerektiğini söyledi.

"Şu anda iki lojistik gün sınırımız var. Bir tanesi bu hafta veya bir sonraki hafta deniz yolu ile yapılacak olan nakliye. Benzin gibi şeyler gemi ile transfer ediliyor. Ancak bu oraya gönderilip geri getirilirse büyük bir sorun oluşturmaz."

"Daha sonrasında insanları fiziksel olarak oraya yerleştirme durumu var. Bu çok büyük bir zorluk çünkü insanlar oraya yarışı hazırlamaya gidiyorlar. Bu çok kritik bir aşama. Ve bu iki veya üç hafta içinde olacak. Bence bu nokta, durumun ne olduğunu söyleme noktası."

Virüs, anakara Çin'de ve Hong Kong'da pek çok global spor organizasyonunu etkilemiş durumda. Atletizm, futbol, kayak, boks, tenis, badminton, basketbol ve engelli at koşusu bu durumdan etkilenen sporlar arasında yer alıyor.

Bu durumdan etkilenen en büyük organizasyon ise normalde 13-15 Mart arasında Nanjing kentinde yapılması planlanan Dünya Salon Atletizm Şampiyonası idi, bu organizasyon da önümüzdeki seneye ertelendi.

Tenis'te ise Fed Kupası Asya/Okyanusya grup ayakları bu hafta Dongguan kentinde yapılacaktı ancak iptal edildi, aynı zamanda pek çok sporda yapılan olimpiyat elemeleri başka ülkelere alındı.

Çeviri: Efe Kahya