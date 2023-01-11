F1, çift yarış direktörü uygulamasını sürdürecek

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Michael Masi'nin görevden alınmasının ardından yarış yönetimi konusunda farklı bir anlayış benimseyen FIA, geçen sezon öncesi Masi'nin yerine Niels Wittich ve Eduardo Freitas gibi iki deneyimli ismi getirdi.

Ancak Japonya GP'sinde bir kurtarma aracının piste girmesi nedeniyle başlatılan soruşturmanın ardından FIA'nın kararı sezon sonuna kadar yola sadece Wittich ile devam etmek oldu.

Genel olarak pek karşılık bulmayan iki yarış direktörü fikri, pilotlar ve takımlar tarafından da kararların tutarlı alınmadığına yönelik endişelere yol açtı.

Tüm eleştirilere rağmen Ben Sulayem, tek yarış direktörü sistemine geri dönmek yerine, yönetim organındaki birden fazla kişinin görev almasının, görevdeki kişiyle bir sorun yaşanması durumunda geçiş dönemini hafifletmek için gerekli olduğunu düşünüyor.

Dakar Rallisi'ndeki bir medya brifingi sırasında herhangi bir değişikliğe gidilip gidilmeyeceği sorulan Ben Sulayem şunları söyledi: "Şu anda süreç devam ediyor, hakemlik ve yarış direktörlüğü için eğitimden geçen bir ekibimiz var."

"Sadece bir yarış direktörünüz olamaz, bu yeterince güvenli değil. İkinci bir direktöre ihtiyaç duyulduğunu görüyorum. En büyük disiplinimizde veya diğer disiplinlerde herhangi bir sıkıntıyı göze alamayız, ya ani bir şey olursa?"

"Eğer işlerin kaldığı yerden devam etmesini istiyorsak, yeterince iyi bir eğitim süreci hazır olmamızı sağlayacaktır."

"Dünyanın bir yerlerinde herkesten daha iyi yarış direktörleri, daha iyi komiserler olduğuna inananlardanım. Şu an yerel yönetimlerle görüşüyoruz ve onlardan eğitim süreci için insan göndermelerini istiyoruz. Dolayısıyla gelecekte oldukça iyi görevlilerimiz olacak, söz veriyorum." dedi.

Mohammed Ben Sulayem, President FIA Photo by: A.S.O.

Şampiyonun olaylı bir şekilde belirlendiği 2021 Abu Dhabi GP'sinden günler sonra FIA başkanlığına seçilen Ben Sulayem'in ilk işlerinden biri F1'in içinde bulunduğu kaosu çözmek oldu.

İki aylık bir soruşturma sürecinin ardından Masi'nin görevden alınmasına karar verildi, ancak birçok kişi kendisinin yönetim organının altyapısındaki başka zayıflıklar için bir günah keçisi haline getirilip getirilmediğini sorgulamakta.

Masi'nin neden FIA'da kalmadığı sorulan Ben Sulayem, ayrılık sürecinde sadece FIA'nın rol oynamadığını öne sürdü.

Ben Sulayem, "[Masi'nin] FIA'dan ayrılması karşılıklı alınan bir karardı. Bir hata yapmıştı ve sosyal medyadan, zehirli sosyal medyadan duyduğu şeylerden dolayı devam etmek istemediğini hissettim. Onunla konuştum ve bu onun için de adil değildi. FIA her zaman destekleyici oldu."

"Silvia'nın [Bellot, FIA temsilcisi] başına gelenlerin aynısı yine bazı üyelerimizin başına geldi, ben de sonuçları iptal etmek için birçok tehdit aldım, ancak ciddiye almaya gerek yoktu."

"Şu anda sporu ciddi derecede etkileyebilecek kadar zehirli bir sosyal medya kitlesine karşı durmaya çalışıyoruz. Şuna çok inanıyorum ki, eğer bir tavır almazsak, gelecekte sporumuz için tamir edilmesi imkansız bir hasarla karşılaşabiliriz." dedi.