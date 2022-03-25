F1, Cidde'de pistin kör noktaları için yeni bir video teknolojisi deneyecek

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Formula 1 yönetimi, Cuma öğleden sonra yapılacak Formula 2 antrenman turları esnasında yeni bir video teknolojisinin test edileceğini açıkladı.

Viraj çıkışlarında pist koşullarının nasıl olduğuna dair net görüntüler sunabilmek için 13. viraj, 16. viraj ve 19. viraj öncesinde pistin sol tarafına ekranlar yerleştirildi.

Ana fikir, ekranlar sayesinde pilotlara farkında olmayabilecekleri bir bölgede meydana gelen herhangi bir olay hakkında ekstra uyarı sağlanması.

Bu teknolojinin F1'de kullanılıp kullanılmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı, fakat F2'de her şey yolunda giderse kullanılmaması için hiçbir sebep yok.

GPDA (Pilotlar Birliği) direktörü George Russell, bu yeni fikri memnuniyetle karşıladı, ancak gerçekten yardımcı olup olmayacaklarını bilmenin tek yolunun ekranları aktif hale getirmek olduğunu da ekledi.

İngiliz pilot, sistemin iyi çalışması halinde, bunun takvimdeki diğer cadde pistlerinde de uygulanabileceğini düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Russell, "Deneyip görmemiz gerekecek, ancak piste çıktıktan sonra sistemin nasıl işlediğine yönelik yorum yapabiliriz."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bunun gibi çözümler bazen çok iyi işliyor, bazen ise işlemiyor. Cidde'de görüş açısına yönelik engellerin ne olduğunu biliyoruz, dolayısıyla FIA bize yardım etmek için ne kadar çok şey yaparsa, o kadar faydalı olacağını düşünüyorum."

"Şu anda tam olarak yorum yapamam, ancak oldukça ilgi çekici bir uygulama gibi duruyor. Eğer işe yararsa, o zaman bu ekranları Bakü, Monako, Singapur gibi pistlerde de görebiliriz.

"Tehlikeyi, riski azaltıyor ve güvenliği artırıyorsa, bu hepimiz için sevindirici bir haber olur." dedi.

McLaren pilotu Lando Norris ise, "Ekranlar pistin hızlı bir bölümünde yer alıyor, dolayısıyla bekleyip göreceğiz."

"Bir televizyon ekranına bakıp neler olup bittiğini görmek için çok fazla zamanımız olmayabilir. Ama sistem iyi işlerse, bunu sezonun geri kalanında da uygulamaya çalışabiliriz. " diye ekledi.