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F1 ceza puanlarında son durum

Formula 1'de ceza puanlarındaki son duruma bir göz atıyoruz.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F1 ceza puanlarında son durum
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Son bir yıllık sürece bakıldığında ceza puanlarında en tepede Yuki Tsunoda ve Lance Stroll yer alıyor. Bu iki isim şimdiye kadar sekiz ceza puanı aldılar ve Imola'da her iki ismin de ceza puanı yediye inecek.

Sergio Perez'in yedi ceza puanı bulunuyor fakat Imola'da onun ceza puanı da beşe inecek.

Max Verstappen ise 7 ceza puanı bulunan isimlerden birisi ve ceza puanlarının düşmesi için ekim ayına kadar beklemesi gerekecek.

Ferrari ve Haas pilotlarının ise ceza puanı bulunmuyor.

Sürücüler 12 ceza puanına ulaştıkları takdirde bir yarıştan men ediliyor.

Pilot ceza puanları:

Pilot Takım Puan Sonraki ceza düşümü
Y. Tsunoda AlphaTauri 8 18/04/22 - 1 puan
L. Stroll Aston Martin 8 18/04/22 - 1 puan
S. Perez Red Bull Racing 7 18/04/22 - 2 puan
M. Verstappen Red Bull Racing 7 12/09/22 - 2 puan
N. Latifi Williams 6 06/06/22 - 3 puan
L. Norris McLaren 5 06/06/22 - 3 puan
V. Bottas Alfa Romeo 5 27/06/22 - 2 puan
P. Gasly AlphaTauri 3 09/05/22 - 1 puan
E. Ocon Alpine 3 12/09/22 - 1 puan
F. Alonso Alpine 2 10/10/22 - 2 puan
L. Hamilton Mercedes 2 18/07/22 - 2 puan
A. Albon Williams 2 27/03/23 - 2 puan
D. Ricciardo McLaren 1 27/03/23 - 1 puan
S. Vettel Aston Martin 1 04/07/22 - 1 puan
G. Russell Mercedes 1 18/07/22 - 1 puan
G. Zhou Alfa Romeo 1 27/03/23 - 1 puan

Kınamalar

Bu yıl kınama sistemi değişti. Artık üç yerine beş kınama verilmesi halinde 10 sıra grid cezası veriliyor. Beş kınamadan dördünün "sürüş ihlali" suçlarından alınması gerekiyor.

Yuki Tsunoda zaten üç sürüş ihlali yapmış durumda.

Kınamalarda son durum:

Pilot Takım Sürüş Sürüş değil
Y. Tsunoda AlphaTauri 3  
L. Stroll Aston Martin 1  
A. Albon Williams 1  
C. Sainz Ferrari   1
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