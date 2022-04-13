F1 ceza puanlarında son durum
Formula 1'de ceza puanlarındaki son duruma bir göz atıyoruz.
Son bir yıllık sürece bakıldığında ceza puanlarında en tepede Yuki Tsunoda ve Lance Stroll yer alıyor. Bu iki isim şimdiye kadar sekiz ceza puanı aldılar ve Imola'da her iki ismin de ceza puanı yediye inecek.
Sergio Perez'in yedi ceza puanı bulunuyor fakat Imola'da onun ceza puanı da beşe inecek.
Max Verstappen ise 7 ceza puanı bulunan isimlerden birisi ve ceza puanlarının düşmesi için ekim ayına kadar beklemesi gerekecek.
Ferrari ve Haas pilotlarının ise ceza puanı bulunmuyor.
Sürücüler 12 ceza puanına ulaştıkları takdirde bir yarıştan men ediliyor.
Pilot ceza puanları:
|Pilot
|Takım
|Puan
|Sonraki ceza düşümü
|Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|8
|18/04/22 - 1 puan
|L. Stroll
|Aston Martin
|8
|18/04/22 - 1 puan
|S. Perez
|Red Bull Racing
|7
|18/04/22 - 2 puan
|M. Verstappen
|Red Bull Racing
|7
|12/09/22 - 2 puan
|N. Latifi
|Williams
|6
|06/06/22 - 3 puan
|L. Norris
|McLaren
|5
|06/06/22 - 3 puan
|V. Bottas
|Alfa Romeo
|5
|27/06/22 - 2 puan
|P. Gasly
|AlphaTauri
|3
|09/05/22 - 1 puan
|E. Ocon
|Alpine
|3
|12/09/22 - 1 puan
|F. Alonso
|Alpine
|2
|10/10/22 - 2 puan
|L. Hamilton
|Mercedes
|2
|18/07/22 - 2 puan
|A. Albon
|Williams
|2
|27/03/23 - 2 puan
|D. Ricciardo
|McLaren
|1
|27/03/23 - 1 puan
|S. Vettel
|Aston Martin
|1
|04/07/22 - 1 puan
|G. Russell
|Mercedes
|1
|18/07/22 - 1 puan
|G. Zhou
|Alfa Romeo
|1
|27/03/23 - 1 puan
Kınamalar
Bu yıl kınama sistemi değişti. Artık üç yerine beş kınama verilmesi halinde 10 sıra grid cezası veriliyor. Beş kınamadan dördünün "sürüş ihlali" suçlarından alınması gerekiyor.
Yuki Tsunoda zaten üç sürüş ihlali yapmış durumda.
Kınamalarda son durum:
|Pilot
|Takım
|Sürüş
|Sürüş değil
|Y. Tsunoda
|AlphaTauri
|3
|L. Stroll
|Aston Martin
|1
|A. Albon
|Williams
|1
|C. Sainz
|Ferrari
|1
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