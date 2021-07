F1, çeşitliliği artırmak için burs ve staj imkanları sunacağını duyurdu

We Race As One girişiminin bir parçası olarak F1, 2020’nin Haziran ayında çeşitli arka planlardan gelen öğrencilere burs ve finansal destek imkanları sağlamak için bir fon kuracağını duyurdu. Bu fon, F1 yöneticilerinden Chase Carey’nin 1 milyon dolarlık kişisel yatırımıyla karşılanacak.

7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, F1’deki etnik çeşitliliği artırmak için bu girişimde büyük rol oynadı. Ayrıca Britanyalı pilot, neden siyahilerin ve azınlık grupların seride yeteri kadar temsil edilmediğini araştırmak için Hamilton Komisyonunu kurdu.

Hamilton Komisyonu geçtiğimiz günlerde bu araştırmanın sonuçlarını yayınladı ve bu raporda, F1 çalışanlarının sadece %1’inin siyah topluluklardan geldiği belirtildi.

F1, mart ayında Burs Programı aracılığıyla daha fazla fırsat sağlama planlarını açıklamıştı ve bugün ise tam olarak nasıl bir yol izleyeceğinin detaylarını açıkladı.

“Etnik azınlık grupları, kadınlar ve maddi durumu iyi olmayan arka planlardan gelen” 10 öğrencinin tüm eğitim masraflarına ek olarak yaşam maliyetlerini karşılayacak mühendislik bursları sağlanacak.

Tüm F1 takımları da bu öğrencilere üniversite eğitimleri boyunca, iş deneyimi kazanma fırsatları sunmayı kabul etti. Bu program dahilinde hem İngiltere hem İtalya’da köklü üniversitelerle anlaşmalar yapıldı. Bu üniversiteler ve burs kontenjanları şu şekilde: Cambridge Üniversitesi (1), Coventry Üniversitesi (1), Manchester Metropolitan Üniversitesi (1), MUNER - The Motorvehicle University of Emilia-Romagna (3), Oxford Üniversitesi (2) ve Strathclyde Üniversitesi (1).

Formula 1 Apprentice Programme [sektörde yeni olan gençlere yönelik program] dahilinde ise “sporda yeterince temsil edilmeyen gruplardan seçilen kişiler iki uzun dönem boyunca, 2021’de organizasyonda çalışma fırsatına sahip olacak. Genç çalışanlar, eylül ayında işe başlayacak ve makine mühendisliğine odaklanacak.”

Son olarak Formula 1 Internship Programme [staj programı] ise aynı arka planlardan gelen kişilerden 6 stajyer alacak ve bu sene F1’de uzun veya kısa süreli dönemlerde görev alacaklar. Bu kişilerden ikisi şimdiden F1’in motor sporları ve pazarlama ekibine atandı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lando Norris, McLaren MCL35M, lead the field away at the start Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Bu konu hakkında yaptığı açıklamada F1 CEO’su ve başkanı Stefano Domenicali, “Formula 1 uluslararası bir spordur ve dünyanın her tarafında hayranlara sahiptir.”

“Hayran kitlemiz kadar çeşitli olmak istiyoruz ve bu yüzden, az temsil edilen gruplardan gelen yetenekli insanların bu muhteşem sporda, harika bir kariyere sahip olabilmesi adına en iyi fırsatları sağlamak için harekete geçiyoruz.”

“Öğrencilerin, genç çalışanların ve stajyerlerin Formula 1'de hayallerini gerçekleştirme şansına sahip olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum ve önlerinde inanılmaz gelecekleri olduğunu biliyorum. Cömert bağışlarıyla, 10 kişiye burs finanse etmemizi sağlayan Chase'e özellikle teşekkür etmek istiyorum.”

“#WeRaceAsOne platformumuz, gerçek değişimler yapmaya adanmışlığımızın bir kanıtıdır ve içinde yaşadığımız dünyaya olumlu bir katkı yapmamız gerektiğini bildiğimizi gösterir. Tüm takımlar da buna katılıyor ve Hamilton Komisyonu'nun çalışmaları, Formula 1'de bu konuları ele alma konusundaki kararlılığını gösteriyor.”

“Odak noktamız ‘çeşitli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplum’ olacak. Daha çeşitli, daha sürdürülebilir olma hedefiyle ziyaret ettiğimiz ülkeler ve topluluklar üzerinde olumlu yönde kalıcı bir etki bırakma planlarımızla ilerlemeye devam edeceğiz.”

“Bu konularda ilerleme kaydetmeye devam etmemiz gerektiğini biliyoruz ve tüm spor önümüzdeki aylarda ve yıllarda bunu yaparak bir araya gelecek.” ifadelerini kullandı.