F1 CEO'su, Hamilton-Leclerc ikilisi hakkında Ferrari'yi uyardı

Lewis Hamilton'un Ferrari'ye katılmasına sadece altı yarış kalmışken, F1 CEO'su Stefano Domenicali, Ferrari'yi Hamilton ve Charles Leclerc'in takım arkadaşı olacakları önümüzdeki sezon öncesinde dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.



Hamilton, Mercedes’teki uzun kariyerini noktalayarak Leclerc ile birlikte Ferrari'de büyük bir birliktelik kurmaya hazırlanıyor.



Domenicali, Ferrari'nin bu güçlü ve rekabetçi yapısının başarılı olabilmesi için kuralları net belirlemesi gerektiğini ifade etti.

Stefano Domenicali, "Bir Ferrari hayranı olarak, bu olağanüstü bir fırsat çünkü Lewis güçlü bir figür. Sekizinci şampiyonluğu kazanmak ve tarihin en iyisi olmak istiyor. Charles ile arasında saygı olacaktır ancak vizörü indirdiğinizde işler değişir. Bu yüzden takım kuralları ve yönetimi çok net olmalı." şeklinde konuştu.