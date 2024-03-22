F1 CEO'su Domenicali, 'kibirli' ve 'profesyonellikten yoksun' olmakla suçlanıyor

Bu değerlendirme, perşembe günü 'sporla aklanma' tartışması sırasında Liberal Demokrat Paul Scriven'dan geldi. Scriven, Domenicali'nin konuya müdahil olmamasının bu değerlendirmeye yol açtığını söyledi.

Scriven aynı zamanda Körfez'de Demokrasi ve İnsan Hakları üzerine Tüm Partiler Parlamento Gruplarının başkan yardımcısı ve kendisi defalarca F1 yarışlarına ve Bahreyn'de test yapılmasına karşı konuşan biri.

Lordlar Kamarası'ndaki tartışmada Scriven, 2023 Grand Prix'si sırasında Bahreyn pistine yakın bir yerde gerçekleşen protesto gösterisinde 'tutuklanan, tehdit edilen ve sözlü tacize uğrayan' dört protestocuya atıfta bulundu.

Bu dört vatandaş daha sonra 2024 yılında aile evlerinin basılması, polis celpleri ve bir vakada 'tüm protestoları susturmak için stratejik olarak F1 testleriyle aynı zamana denk getirilen' bir tutuklama sırasında bir kişinin 'gözleri bağlıyken işkence görmesi ve sorgulanması' da dahil olmak üzere tacize maruz kaldı.

Scriven, yarışların insan hakları sorunları olan ülkelerde yapılması ve F1'in yarıştıkları yerlerle ilgili gerekli özeni göstermemesi nedeniyle F1 ile - geçen ay da dahil olmak üzere - iki kez temasa geçtiğini söyledi.

Ancak 2018'deki bir toplantıdan sonra Domenicali tarafından kabul edilmediğini iddia ediyor.

Autosport, 2023 gibi yakın bir tarihte Scriven'a yanıt veren F1'in buna itiraz ettiğini anlıyor.

Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, the remainder of the field at the start Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Scriven, F1 CEO'su Domenicali'nin 'profesyonellikten ve sorumluluk almaktan yoksun' olduğunu belirterek şunları söylüyor: "F1, insan hakları konularıyla ilgilenmeyi reddettiği için bu durumlar sporun itibarına zarar veriyor."

"Bahreyn'den 2036'ya kadar 574 milyon sterlin alabileceğini ve bunun kendisini ve kuruluşunu daha da zenginleştireceğini düşünürken, sporunun Bahreyn'de gizlenmesine yardımcı olduğu gerçek sorunlarla hiçbir ilgisi yok."

Autosport'a yapılan açıklamada F1 ise karşı olarak şu yorumda bulundu: "Formula 1 onlarca yıldır yarıştığı her yerde ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar da dahil olmak üzere olumlu bir güç olmak için çok çalışmıştır."

"Formula 1 gibi sporlar sınırları ve kültürleri aşarak ülkeleri ve toplumları bir araya getirerek inanılmaz rekabet ve başarının tutkusunu ve heyecanını paylaşmak için benzersiz bir konuma sahiptir."

"Haklar konusundaki sorumluluklarımızı çok ciddiye alıyor, karşı taraflar ve tedarik zincirimizdekiler için sözleşmelerde yer alan yüksek etik standartlar belirliyor ve bunlara uyulması adına büyük özen gösteriyoruz."