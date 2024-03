F1 CEO'su Domenicali, 'kibirli' ve 'profesyonellikten yoksun' olmakla suçlanıyor

Bu değerlendirme, perşembe günü 'sporla aklanma' tartışması sırasında Liberal Demokrat Paul Scriven'dan geldi. Scriven, Domenicali'nin konuya müdahil olmamasının bu değerlendirmeye yol açtığını söyledi.

Scriven aynı zamanda Körfez'de Demokrasi ve İnsan Hakları üzerine Tüm Partiler Parlamento Gruplarının başkan yardımcısı ve kendisi defalarca F1 yarışlarına ve Bahreyn'de test yapılmasına karşı konuşan biri.

Lordlar Kamarası'ndaki tartışmada Scriven, 2023 Grand Prix'si sırasında Bahreyn pistine yakın bir yerde gerçekleşen protesto gösterisinde 'tutuklanan, tehdit edilen ve sözlü tacize uğrayan' dört protestocuya atıfta bulundu.

Bu dört vatandaş daha sonra 2024 yılında aile evlerinin basılması, polis celpleri ve bir vakada 'tüm protestoları susturmak için stratejik olarak F1 testleriyle aynı zamana denk getirilen' bir tutuklama sırasında bir kişinin 'gözleri bağlıyken işkence görmesi ve sorgulanması' da dahil olmak üzere tacize maruz kaldı.

Scriven, yarışların insan hakları sorunları olan ülkelerde yapılması ve F1'in yarıştıkları yerlerle ilgili gerekli özeni göstermemesi nedeniyle F1 ile - geçen ay da dahil olmak üzere - iki kez temasa geçtiğini söyledi.

Ancak 2018'deki bir toplantıdan sonra Domenicali tarafından kabul edilmediğini iddia ediyor.

Autosport, 2023 gibi yakın bir tarihte Scriven'a yanıt veren F1'in buna itiraz ettiğini anlıyor.

Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, the remainder of the field at the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images