F1 CEO'su Domenicali, 'kibirli' ve 'profesyonellikten yoksun' olmakla suçlanıyor
Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, F1 Dünya Şampiyonası'nın 'insan hakları sicili kötü olan' ülkelerde yarışmasıyla ilgili endişelere yanıt vermediği iddiasıyla 'kibirli' ve 'profesyonellikten yoksun olmakla' suçlandı.
Stefano Domenicali
Erik Junius
Bu değerlendirme, perşembe günü 'sporla aklanma' tartışması sırasında Liberal Demokrat Paul Scriven'dan geldi. Scriven, Domenicali'nin konuya müdahil olmamasının bu değerlendirmeye yol açtığını söyledi.
Scriven aynı zamanda Körfez'de Demokrasi ve İnsan Hakları üzerine Tüm Partiler Parlamento Gruplarının başkan yardımcısı ve kendisi defalarca F1 yarışlarına ve Bahreyn'de test yapılmasına karşı konuşan biri.
Lordlar Kamarası'ndaki tartışmada Scriven, 2023 Grand Prix'si sırasında Bahreyn pistine yakın bir yerde gerçekleşen protesto gösterisinde 'tutuklanan, tehdit edilen ve sözlü tacize uğrayan' dört protestocuya atıfta bulundu.
Bu dört vatandaş daha sonra 2024 yılında aile evlerinin basılması, polis celpleri ve bir vakada 'tüm protestoları susturmak için stratejik olarak F1 testleriyle aynı zamana denk getirilen' bir tutuklama sırasında bir kişinin 'gözleri bağlıyken işkence görmesi ve sorgulanması' da dahil olmak üzere tacize maruz kaldı.
Scriven, yarışların insan hakları sorunları olan ülkelerde yapılması ve F1'in yarıştıkları yerlerle ilgili gerekli özeni göstermemesi nedeniyle F1 ile - geçen ay da dahil olmak üzere - iki kez temasa geçtiğini söyledi.
Ancak 2018'deki bir toplantıdan sonra Domenicali tarafından kabul edilmediğini iddia ediyor.
Autosport, 2023 gibi yakın bir tarihte Scriven'a yanıt veren F1'in buna itiraz ettiğini anlıyor.
Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lance Stroll, Aston Martin AMR24, Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, the remainder of the field at the start
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Scriven, F1 CEO'su Domenicali'nin 'profesyonellikten ve sorumluluk almaktan yoksun' olduğunu belirterek şunları söylüyor: "F1, insan hakları konularıyla ilgilenmeyi reddettiği için bu durumlar sporun itibarına zarar veriyor."
"Bahreyn'den 2036'ya kadar 574 milyon sterlin alabileceğini ve bunun kendisini ve kuruluşunu daha da zenginleştireceğini düşünürken, sporunun Bahreyn'de gizlenmesine yardımcı olduğu gerçek sorunlarla hiçbir ilgisi yok."
Autosport'a yapılan açıklamada F1 ise karşı olarak şu yorumda bulundu: "Formula 1 onlarca yıldır yarıştığı her yerde ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar da dahil olmak üzere olumlu bir güç olmak için çok çalışmıştır."
"Formula 1 gibi sporlar sınırları ve kültürleri aşarak ülkeleri ve toplumları bir araya getirerek inanılmaz rekabet ve başarının tutkusunu ve heyecanını paylaşmak için benzersiz bir konuma sahiptir."
"Haklar konusundaki sorumluluklarımızı çok ciddiye alıyor, karşı taraflar ve tedarik zincirimizdekiler için sözleşmelerde yer alan yüksek etik standartlar belirliyor ve bunlara uyulması adına büyük özen gösteriyoruz."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Hulkenberg: "Burada küçük farklar yarışta büyük fark oluşturabilir"
Pirelli: "Farklı stratejiler görmek istediğimiz için bu hamurları getirdik"
Gasly: "Melbourne'de eğlenceli ve olaylı bir yarış geçireceğiz"
Perez, Ferrari'nin performansından endişeli: "Burada onları yenmek zor olabilir"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar