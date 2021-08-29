F1 CEO'su Domenicali: "Belçika GP'ye başlama konusunda ticari bir baskı yoktu"

Uzun bekleyişin ardından Belçika GP, güvenlik aracı arkasında başlatıldı ancak 3 tur sonra yarış durduruldu. Bu, yarışta puan verilmesi için yeterli tur sayısıydı ve ilk 10'a giren pilotlara %50 puan verildi.

Bazı iddialar, F1'in yarışı resmi olarak başlatmak istediği çünkü bu sayede Spa organizatörlerinin yarış için anlaşılan ücretin tamamını ödemek zorunda kalacağı yönündeydi.

Motorsport.com'a konuşan Domenicali, böyle bir şeyin asla olmadığını söyledi.

Domenicali, "Günün sonunda, hayır, hayır böyle bir şey olmadı. Bu kararın arkasında ticari konuşmaların olduğunu duydum ancak bu kesinlikle doğru değil çünkü yarıştan bahsediyorsak, ortada bir sorumluluk, açık bir prosedür var. Bunlar birbirleriyle bağlı şeyler değiller." dedi.

Yarış olmasa dahi F1'in yarış ücretini alıp almayacağı sorulduğunda Domenicali, "Tabii ki (alacaktık). Bu yüzden ticari imaların yanlış olduğunu söyledim." dedi.

Domenicali ayrıca FIA Yarış Direktörü Michael Masi'nin uygun hava şartları için bir aralık bekleyip sonrasında yarışın resmi olarak başlamasının ardından durdurması kararını tamamen desteklediğini ifade etti.

Domenicali, "İnsanlar için bu yaşananlar tabii ki kötüydü çünkü herkes düzgün bir yarış görmek ister. Ancak yarış kontrolü tarafından alınan kararlar kesinlikle doğruydu."

"Yarışı yapma konusunda bir istek vardı. Bilgiler toplanıyordu ve ben de durumu takip ediyordum. Hava şartları açısından yarışmayı denemek için bir aralık oluştu."

"Ancak yeniden başlar başlamaz yorumlar oldukça açıktı. Diğer taraftan hava tahmini ile ilgili yeni bir bilgi geldi ve yarışmak mümkün değildi. Herkes hayal kırıklığı yaşasa da, yönetim açısından bunun doğru karar olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bilet alan taraftarlara bir mesajının olup olmadığı sorulduğunda Domenicali, "Mesaj açık, ne yazık ki zamanı kontrol edemiyoruz. İster iki tur olsun, ister hiç olmasın, orada (zaman) harcandı."

"Yani sorun olan şey tur sayısı değil. Yarışmaya çalışmanın amacı buydu. Bu konuda yarış kontrol bunu yapmak için elinden gelenin en iyisini yaptı. Bu açıdan, dediğim gibi tur atma ya da atmama konusu değildi. Gerçekten talihsiz koşullar vardı."

"Herkesin güvenliğini dikkate almanız lazım. Bu çok, çok önemli. Dediğim gibi hayal kırıklığı yaşayan ilk kişi benim çünkü yarışları seviyorum ancak her zaman, kontrol edemeyeceğiniz koşullar olabilir." şeklinde cevap verdi.

Domenicali, organizatörlerle hayal kırıklığı yaşayan taraftarları nasıl mutlu edebilecekleri konusunda çalışacaklarını dile getirdi. 2005 Amerika GP'den sonra F1, lastik sorunu yaşayan ve lastiklerini kullanan pilotların yarışmasını istemeyen Michelin'in desteğiyle o yarışa gelenlerin bilet ücretlerini iade etmişti.

Lewis Hamilton da yarıştan sonra benzer çağrıda bulundu.

Domenicali, "Bu, organizatörler ile konuşabileceğimiz bir konu. Biletleri satışa çıkaranlar bizler değiliz. Bu konuda bir nezaket gösterilebilirler. Bu koşullarda doğru ödüllendirme açısından bir jest yapılabilir."

"Ne yazık ki yarış olmadı. Bu konuda yapabileceğiniz şey bilet paralarını ödemek. Günün sonunda organizatörler, bizimle birlikte bu konuda neler yapabileceklerine bakacaklar ve tabii ki taraftarlara maksimum nezaketi gösterecekler."

"Bu sene olanlar nedeniyle düşündükleri bazı fikirler olacaktır ve şimdiden düşünmeye başladılar." dedi.

Domenicali son olarak, her ne kadar Amerika'daki yağmurdan yarış yapılamadığı zaman yarışlar pazartesi gününe ertelense de, kendileri için bunun imkansız olduğunu söyledi.

Domenicali, "Lojistik sebeplerden değil, birçok sebepten dolayı yarışı ertesi güne erteleyemezsiniz. Bunun pist hakemi müsaitliği ve diğer birçok şeyin müsaitliğiyle alakası var."

"Bunu tabii ki düşündük ancak mümkün değildi. Organizatörlerle çok yakından çalıştık. Onlr karar sürecini takip ettiler. Bunun dışında değillerdi."