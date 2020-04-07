F1, Carey ve Brawn'ın maaşında kesinti yapıldı
Formula 1 CEO'su Chase Carey ve motor sporları şefi Ross Brawn'ın maaşlarında kesinti yapılıd.
Koronavrüs nedeniyle sezonun ilk sekiz yarışı yapılamadı ve sezonun ne zaman başlayacağı tamamen muamma.
Bu, Formula 1 dünyasını tamamen olumsuz etkiliyor çünkü hem F1'in sahipleri hem de takımlar gelir elde edemiyor. Ancak personeline ücret ödemeye devam ettikleri için ciddi bir gider var.
McLaren, Williams ve Racing Point, çalışanlarının belli bir kısmını ücretsiz izne çıkardı. Belli kısmının ise ücretlerinde kesinti yaptı.
Şimdi aynı şeyi F1 yaptı.
Dail Mail'deki habere göre F1, 500 çalışanından 250'sini ücretsiz izne çıkardı ve diğerlerinin maaşında da kesinti yaptı.
Bu kesintiden Chase Carey, Ross Brawn ve 15 üst düzey personel de etkilendi. Bu isimlerin maaşında %20 kesinti yapıldı.
Carey'nin maaşının ne kadar olduğu bilinmiyor ancak birkaç milyon pound olması oldukça muhtemel.
İddiaya göre FOM çalışanları mevcut karardan memnun değil.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
F1, Carey ve Brawn'ın maaşında kesinti yapıldı
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