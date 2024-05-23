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Formula 1

F1, çamurluk fikrinden vazgeçti

Motorsport.com'un haberine göre FIA, son testin ardından aşırı yağışlı koşullarda Formula 1 araçlarına takılacak olan çamurluk fikrinden vazgeçti.

Burhan Güneydaş
Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 with spray guards

Fotoğraf: Alessando Stefanini

Ferrari kısa bir süre önce Fiorano'daki sürüşler sırasında sprey etkisini azaltmaya yardımcı olup olmayacağını görmek için FIA'ya yardım ederek çamurlukları test etti.

Tasarım, geçtiğimiz yıl Silverstone'da uygulanan orijinal fikirden çok daha dramatikti ve Ferrari, çamurlukların işe yarayıp yaramadığını görmek için pistte iki aracı yakın tuttu.

Son çamurluklar kasıtlı olarak abartılıydı, çünkü FIA sprey etkisinin olmadığı durumda görünürlüğün ne kadar artacağını anlamak istiyordu.

Video analizlerine dayanan test sonrası sonuçlara göre çamurlukların etkisi çok azdı, çünkü difüzör hâlâ epey su püskürtüyordu.

FIA'nın çamurluk fikrinden vazgeçmesi üzerine, tehlikeli koşullarda yardımcı olabilecek diğer seçenekler değerlendirilmeye başlandı.

Motorsport.com'a konuşan FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu başkanı Nikolas Tombazis, çamurluk projesi fikrinin umulan faydayı sağlamadığı için durdurulduğunu söyledi.

Tombazis, "Sprey etkisine katkıda bulunan iki faktör olduğunu biliyorduk. Bunlardan biri difüzörün yerden ne kadar su aldığı, diğeri ise tekerleklerdi."

Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 with spray guards

Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 with spray guards

Photo by: Alessando Stefanini

"Düşündüğümüz şey bütün bir çamurluk yaparak ne kadar gelişme elde edebileceğimizi anlamaktı. Bu sayede çözümün bu olup olmayacağını daha iyi anlayacaktık."

"Bir önceki çamurluk testi çok küçük ve dayanıksızdı. Bu yüzden işe yaramayacağını düşünüyordum."

"Bu yüzden çamurluklardan elde edebileceğimizin en iyisinin ne olduğunu görmek için maksimum seviyeye çıktık. Biraz etkileri olsa da, çözümün bu olduğunu söyleyecek kadar önemli bir etkiye sahip değiller. Bu nedenle başa döndük."

"Birkaç soruya cevap verdiğimizi düşünüyorum. Nerede olduğumuzu biliyoruz, ancak bu projenin şu an devam edeceğini düşünmüyorum. Artık yarışların iptal olmaması için farklı çözümler bulmamız gerektiğini biliyoruz."

Venturi kanalının önemli miktarda su atma etkisi, bu alanda suyu aşağıda tutmaya yardımcı olmak için difüzöre bir şey ekleme konusunda önceki fikirleri harekete geçirdi.

Tombazis ise bu konuda şüpheci. Çünkü difüzörde yapılacak herhangi bir şeyin yere basma kuvveti üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olacağını düşünüyor.

Tombazis, "Teorik olarak o bölgede bir şeyler yapabilirsiniz ancak bu tüm yere bastırma kuvvetini kaldırmak gibi bir şey olur. Yani epey büyük bir sorun olacaktır. Dürüst olmak gerekirse bu kolay bir adım değil. Bunu tartışmak zorundayız."

Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 with spray guards, Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Arthur Leclerc, Ferrari F1-75 with spray guards, Oliver Bearman, Ferrari SF-24

Photo by: Alessando Stefanini

"Aslında çamurluk fikri test olarak işe yaradı çünkü bize aradığımız şeyi gösterdi. Bazen testler iyi gider ve harika dersiniz, bazen ise tam tersi olur ve size başka bir yöne ilerlemeniz gerektiğini söyler. O başka yöne şimdi ilerlememiz gerekiyor." dedi.

Tombazis, neler yapılabileceğine dair birkaç fikri olduğunu, ancak bunları henüz kamuoyuna açıklamak istemediğini söyledi.

Ancak umudun, cevap her ne olursa olsun, zorlu koşullarda yardımcı olabileceği olduğunu söyledi.

Tombazis, "Farklı çözümler düşünmemiz gerekiyor. Sonuçta kaçınmak istediğimiz şey 2021 Spa'da olduğu gibi yarışın iptal olması, kısalması ya da ertelenmesi."

"Elbette her zaman bir fedakarlık olacak. Çamurluklar oldukça çirkindi, ancak pist görüşünde önemli bir katkı sağlamış olsalardı, yılda bir kez bile olsa yarışı iptal etmek ile etmemek arasındaki farkı yaratsaydı, onları takmaya kesinlikle razı olurduk."

"Bu çamurlukların her yağmur yağdığında takılacağı fikri asla düşünülmedi. Ancak maalesef başka çözümler düşünmeye ihtiyacımız var." dedi.

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