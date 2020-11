F1 çalışanları uzaktan çalışmayı "bayağı zor" buluyor

Gelecek sene için 23, uzun dönemde ise 24 yarışa çıkarılma planı yapılan F1 takviminin hızlı bir şekilde büyümesi, gelecek sene yarışların tamamına kimlerin katılacağı sorusunun ortaya çıkmasına neden oldu.

Takım patronları Toto Wolff ve Mattia Binotto, gelecek seneden itibaren birkaç yarışa katılmayacaklarını açıkladılar ve deneyimli mühendis çalışanlar da daha serbest bir çalışma programına geçmeyi düşünüyorlar.

Ancak Williams araç performansı şefi Robson, her ne kadar fabrikalarda bulunan teknolojinin yarışlara uzaktan katılmayı mümkün kılacağına inanıyor olsa da, pistte olmamakla bazı şeylerden geri kalındığını söyledi.

Robson, en son yapılan yarış olan Türkiye Grand Prix'sini kaçırdı ve pistte olmaması nedeniyle beklenmedik sorunların ortaya çıktığını hissettiğini söyledi.

Robson'ın açıklamaları şu şekildeydi: "Her şeyi uzaktan yapabilirim, fabrikada bunları yapma fırsatım var ancak bu oldukça zor. Uzakta kaldığınızda ne kadar fazla küçük detayı ve sohbeti kaçırdığınızı, tüm olayı bir araya getirmenin ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz."

"Bu da hiç kolay değil - özellikle koşullar Türkiye'de olduğu gibi olunca. Eğer oldukça net ve kuru zeminde geçen bir hafta sonu olsaydı tüm gidişat daha kolay olabilirdi, bunun bir kısmı benim olaya dahil olmamı azaltmama yardımcı olmasına bağlı ve bir kısmı da aslında endişelenmemiz gereken daha az etken olması ile alakalı."

Mercedes patronu Wolff ise yarış sayısının artmasının takımları, daha çok insan çalışmaya zorlamaması için çalışan rotasyonu yapmaya iteceğini söyledi.

Wolff'ün açıklamaları şu şekilde: "Şunu unutmamalısınız ki bir hafta sonunda en çok çalışanlar garajları kuran ve onları kaldıran insanlardır ve aynı zamanda eğer bir şey istenmeyen gibi giderse gece çalışan mekanikerlerdir."

"Bunun ne kadar sürdürülebilir olduğunu ve bu kadar zor görevleri üstlenebilecek ikinci bir ekibe sahip olmanız konusunda farklı bir sistem yaratmayı gözden geçirmeniz lazım. Bu da bizim an itibariyle gözlemlediğimiz bir durum."

Takvimi genişletme durumu pek çok çalışanı sürekli olarak seyahat etmeleri yerine fabrikada kalmaya itiyor, ancak F1 yönetimi ise seyahat etmek istemeyen insanlar için kurulan "uzaktan yönetilen garajlar" için bir kısıtlama getirmeyi planlıyor.

Grand prix hafta sonları boyunca strateji ve mühendislik verilerini elden geçiren bu yönetimler son senelerde her ne kadar takımın önemli bir parçaları olsa da Robson, takımların uzaktan yönetilen garajlar olmadan da iyi bir iş çıkarabileceğine inandığını söyledi.

"Onlar olmadan bunu devam ettirmek mümkün. Eğer zamanda yeterince geri giderseniz bunların olmadığını ve takımların aracı güvenli ve kurallara uygun olmakta çok iyi bir iş yaptıklarını görebilirsiniz, ki bu da en önemli iki şey.

"Bu yüzden herkes, o gün uygulanan kuralların aynısını takip etmeye devam ederse bunu başarmak mümkün olur. Bu da yapılabilir, genel olarak daha iyi mi daha kötü mü olur bilemem."

An engineer at work in the garage

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images