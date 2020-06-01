F1 çalışanları, fabrikaların açılması ile beraber yeni bir gerçeklikle karşı karşıya kaldı

F1 sezonunun 5 Temmuz'da Avusturya Grand Prix'si ile başlaması için hazırlıkların devam etmesi ile beraber, takımların yola çıkması için, zorunlu olan fabrika izinleri kaldırıldı.

Ancak İngiltere, İtalya ve İsviçre'de bulunan takımların ilerleme kat etmeye başlamasından önce, bulundukları iş ortamında, ortama koronavirüs getirmemeleri için, farklı bir ortama geri dönüş yapabilirler.

Bu konudaki en önemli örnek, Pazartesi sabahı fabrikasını tekrardan açan AlphaTauri oldu. Faenza merkezli takım geçtiğimiz hafta üretim merkezinin operasyonunu yeniden açmıştı.

Eskiden araç performansı üzerine olan öncelik, şu an tamamıyla çalışanların güvenliğine verilmiş durumda - ve çalışanların fabrikaya adım attığı ilk andan itibaren yeni prosedürler ortaya konulacak.

Bu konudaki ilk değişim fabrikanın hemen dışarısında, çalışanların "Sosyal mesafeye uyuyorum." demesi ile oldu.

Bu sosyal mesafe kısıtlamaları ile beraber, fabrikada aynı anda çalışabilecek belirli sayıda çalışan sayısı olacak.

Aynı zamanda takım, çalışanların değişimini azaltarak departmanları olabildiğince izole tutmaya çalışacak. Bunun yanında departmanlara özel olarak kullanabilecekleri kapılar ve merdivenler tahsis edilerek virüsün departmanlar arasında geçiş yapması engellenmeye çalışılacak.

Fabrikada çalışan kişiler mutlaka yüz maskesi takacaklar ve fabrikaya gelirken, evlerinden çıkmadan önce bireysel ateş ölçümü yapmaları gerekecek. Eğer vücut ısılarında bir artış varsa evlerinde kalacaklar.

Fabrikaya vardıklarında ise tüm çalışanlar, yalnız kalacakları bir binaya gitmek zorunda kalacaklar ve vücutlarında koronavirüs antikorları bulunup bulunmadıkları, yapılacak olan bir seroloji testine girecekler.

Eğer sonuç negatif çıkarsa, çalışan işine geri dönebilecek ve fabrikada çalışabilecek.

Ancak eğer bu test pozitif çıkarsa bu çalışanın virüse sahip olup olmadığı konusunda ekstra testler yapılacak. Bu sonuçlar doğrultusunda ise çalışanın fabrikaya girmesine veya 14 gün boyunca evlerinde karantinaya girmesine karar verilecek.

Fabrikada çalışmalarına izin verildiği takdirde çalışanlar, fabrikaya girdikleri ilk anda vücut ısısı ölçümüne alınacak ve bu ölçüm, problemleri olabildiğince kısa sürede ortaya çıkarmak amacıyla, en son teknoloji termal kameralar ile yapılacak.

Fabrikada aynı zamanda büyük bir el dezenfektanı stoğu yapıldı ve virüsün geçişini önlemek amacıyla masalara ve diğer iş ortamlarına plastik camlar yerleştirildi. Böylece insanlar arasında doğal bir mesafe de korunmuş olunacak.

Koronavirüs durumunun düzeleceği tarihe kadar bu prosedürler ve güvenlik önlemleri devam edecek, ancak bunun F1 sezonu başladıktan hemen sonra olması pek mümkün değil.

Şu anda alışılmaya çalışılan yeni hayat tarzına ek olarak getirilecek olan ekstra önlemler de baş ağrısı yaratabilir, ancak tüm bu zorluklar, elde olan en iyi aracı üretmek amacıyla aşılmaya çalışılıyor.

AlphaTauri teknik direktörü Jody Eggington, geçen hafta yaptığı açıklamada şunları söyledi: "An itibariyle kafamda pek çok senaryo bulunmakta ve bunları, fabrikaya geri döndüğümüzde ele alacağız."

"Yapmak istediğimiz şeyi göz önüne aldığımızda, araç üzerinde çalışmak istediğimiz alanlar için - tıpkı diğer takımlar gibi - büyük bir gelişim sağlamak için çalışacağız. Bundan sonrasında ise, içerisinde bulunduğumuz talihsiz durum sebebiyle uzatılan fabrika kapatma süresi sonrasında, olabildiğince az gecikerek işimizi yapacağız."