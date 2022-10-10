F1 bütçe sınırını ihlâl etmenin olası cezaları açıklandı
2021 sezonunda Aston Martin ve Williams prosedür ihlâlleri yaparken, Red Bull'un hafif bir bütçe sınırı ihlâli yaptığı açıklandı. Peki Red Bull için potansiyel cezalar ne olabilir?
Uzun zamandır beklenen FIA bütçe sınırı raporu, üç Formula 1 takımının finansal düzenlemelere uymadığını gösteren bir rapor şeklinde yayınladı.
Hem Aston Martin hem de Williams prosedürel, evrak hataları yaptılar ancak kısıtlamaların getirdiği 145 milyon dolarlık bütçe sınırının altında kaldılar. Red Bull ise prosedürel hataların yanı sıra küçük bir fazla harcama ihlâli yaptı.
Peki F1'de bütçe sınırını ihlâl etmenin olası cezaları nelerdir ve Red Bull ne gibi yaptırımlarla karşılaşabilir?
Red Bull'un bütçe sınırını tam olarak ne kadar aştığı FIA tarafından teyit edilmemiş olsa da, bu ihlâl "küçük" olarak nitelendirildi; yani %5'in içinde olduğu biliniyor.
İhlâl durumunda verilebilecek olası cezalar aşağıdaki gibidir:
- Para cezası - duruma göre belirlenecek mali ceza
- Kınama cezası
- Takımlar Şampiyonası'nda puanların silinmesi
- Pilotlar Şampiyonası'nda puanların silinmesi
- Sezonun bir veya daha fazla seansından men edilme (yarışlar hariç)
- Aerodinamik test hakkı kısıtlaması
- Gelecekteki bütçe sınırında azalma
2021 Pilotlar Şampiyonası için olası bir puan silinmesi, 2021 Abu Dabi Grand Prix'sinin ve oldukça çekişmeli geçen bir sezonun ardından yaşanabilecek en kötü senaryo olarak görünüyor.
Max Verstappen, 2021 Pilotlar Şampiyonası'nı Lewis Hamilton'ın sekiz puan önünde tamamlamıştı.
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