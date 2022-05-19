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F1, bütçe sınırını düşürdü mü?

Takvimdeki yarış sayısının düşmesiyle bütçe sınırı da öncesine oranla düşmüş gibi görünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
F1, bütçe sınırını düşürdü mü?
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Formula 1, bu yıl 23 yarışlık bir takvim hazırlamış ve tüm zamanların rekorunu kırmayı hedeflemişti fakat 2022 yılında bu hedefe ulaşılamayacak.

Bunun sebebi Rusya Grand Prix'sinin takvimden çıkarılması ve yerine geçecek uygunlukta bir aday bulunamaması.

F1 aslında bu süreçte Katar, Singapur ve Almanya gibi ülkelerle görüştü ancak hiçbirisi finansal ya da lojistik anlamda makul seçenekler değildi.

Sonuç olarak takvimdeki yarış sayısı 22'ye indirildi ve bunun takımlar üzerinde de bir etkisi olacak gibi görünüyor çünkü bütçe sınırını doğrudan etkileyecek.

İddiaya göre yarış sayısının iptaliyle 2022 için 142.4 milyon dolar olarak belirlenen bütçe sınırı, 141.2 milyon dolara indirildi.

Böylelikle takımlar ulaşım, konaklama vb. gibi masraflardan kaçınacaklar fakat artık ellerinde daha az bütçe olacak.

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