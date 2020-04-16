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Formula 1 / Son dakika

F1 bütçe sınırı toplantısı verimli geçti

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F1 bütçe sınırı toplantısı verimli geçti
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
16 Nis 2020 19:37

Bugün gerçekleştirilen dört saatlik toplantıda, 2021'de Formula 1'de uygulanacak bütçe sınırının düşürülmesi konusunda ilerleme kaydedildi ancak henüz kesin bir sonuca varılmadı.

Formula 1 takım patronları, bugün video konferans yöntemiyle FIA Başkanı Jean Todt, Formula 1 CEO'su Chase Carey ve Sportif Patronu Ross Brawn ile görüştüler.

Daha önceki toplantının ardından Todt ve Carey takımlarla bireysel olarak görüşmüşlerdi ve bu süreçte herkes bütçe sınırına dair kendi fikirlerini sundu. Bugün aynı konuda uzun bir toplantı daha yapıldı.

2021 finansal kuralları kapsamında Formula 1'de bütçe sınırı 175 milyon dolar olacaktı. Daha önceki toplantıda bu rakamın 150 milyon dolara düşürülmesi konusunda prensipte anlaşmaya varılmıştı ancak bazı takımlar daha da az bütçe sınırı olmasını istiyorlar. McLaren açık bir şekilde 100 milyon dolar olmasını istediğini dile getirmişti.

3 büyük takımın bu kadar radikal bir düşüşe karşı oldukları biliniyor çünkü bu durumda planladıklarından daha fazla işçi çıkarmak zorunda kalacaklar.

Bugünkü toplantıda henüz kesinleşen bir şey olmasa da, 2021'de 145 milyon dolar, 2022'de ise 130 milyon dolar bütçe sınırı olması konusunda genel bir fikir oluştuğu ortaya çıktı.

Bu şekilde zaman geçtikçe bütçe sınırında düşüş olması, büyük takımların bir anda küçülmesini gerektirmeyeceği için mantıklı bir hamle olacak gibi görünüyor. Ayrıca tüm takımlar 2022'deki yeni araç öncesinde 2021'de yeni aracın gelişimi için daha fazla kaynak ayırabilecekler.

130 milyon doların bir diğer önemi, FIA ve Formula 1'in 2018'deki yeni vizyon duyurusunda açıkladığı rakam olması.

Brawn, "İki sene önce başladığımızda söylediğimiz 130 milyon dolarlık sınır, yeterli bir miktar. Şu anda o seviyede olmamız lazım." dedi.

Brawn ayrıca bu krizin F1'in sıfırlanması konusunda fırsat olduğunu vurgulamıştı.

"Gelecek sene için 175 milyon dolarlık bütçe sınırına ulaşabilmek için çok sıkı mücadele sergiledik. İstediğimizden yüksek oldu ancak tüm takımlarla ortak noktada o şekilde buluşabildik. İdeal olan sınır ya da istediğimiz sınır değildi ancak anlaşabildiğimiz nokta orasıydı."

"COVID krizi insanların bu konuya daha gerçekçi ve dürüst bir şekilde yaklaşması konusunda bir fırsat sundu. Bu sayede ekstra kararlılıkla ve adanmışlıkla yeniden görüşmelere başladık. Onlara bütçe sınırı döneminde bir kriz ortaya çıkması halinde rakamı daha da aşağıya çekebileceğimizi söylemiştik."

"Bütçe sınırını ilk tanıttığımızda, istediğimiz yerden uzakta olduğumuzu söyledik. Ancak artık o noktadayız ve bu durumu göz ardı edemeyiz. Yaşanan durumu göz ardı etmek sorumsuzca bir davranış olur." dedi.

Bugünkü toplantının sonunda, bir sonraki toplantı öncesinde detayların görüşülmesine karar verildi.

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Editör Adam Cooper

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