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Formula 1 / Son dakika

F1, bütçe sınırını aşamalı olarak azaltabilir

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F1, bütçe sınırını aşamalı olarak azaltabilir
Ekleyen:
, Editör
13 Nis 2020 08:52

Formula 1 yönetimi, bütçe sınırını aşamalı olarak azaltmayı gözden geçiriyor.

Formula 1'de 2020 sezonunun ardından 175 milyon dolarlık bütçe sınırının getirilmesi, takımlar tarafından kabul edilmişti.

Ancak koronavirüsün patlak vermesiyle birlikte küçük takımlar bu sınırın daha da aşağı çekilmesi için çalışmalar yapmaya başladılar.

Takımlar 150 milyon dolara inmesi konusunda zaten anlaştılar, ancak küçük takımlar 100 milyon dolarlık bir bütçe sınırı istiyor. 

Konu hakkında Auto Motor und Sport'a konuşan Jean Todt, bütçe sınırını her yıl azaltabilecekleri aşamalı bir plana geçebileceklerini söyledi.

"Bütçe sınırı hakkında konuşuyorum. Eğer 150 milyon dolarlık bir bütçe sınırı üzerinde anlaşırlarsa, bu büyük bir adım olacak. Büyük takımlar, tüm istisnalar hariç 300 milyondan fazla para harcıyor. Bu çılgınca."

"Bugünkü Formula 1'i unutup, tamamen yeni bir sayfayla başlarsak, makul bir rakam elde edebiliriz. Ama eğer istisnalar hariç 50 milyon dolarlık bir bütçe sınırı olsaydı, o zaman hiçbir şey aynı olmazdı. Tamamen yeni bir Formula 1 olurdu. Super Formula 2 olurdu. Formula 1'de yeni bir başlangıç mümkün değil, çok fazla takım kaybederiz. Büyük takımları dahi kaybederiz."

"Düşündüğümüz seçenekler var. Bir tanesi tüm istisnalar dışında 130 milyon dolar. İkincisi ise ilk yıl 140 milyon, sonra 130 milyon, sonra da 120 milyon olan aşamalı bir plan."

"İstisnaları şu noktada çıkarmak mümkün değil. Kriz olmasaydı 175 milyon dolar olacaktı. Ama şimdi krizden sonra yeni bir başlangıç yapmaktan bahsediyoruz."

"Üreticilerin bize açıkladığı şekilde konuşursak, düşünmemiz gereken şeyler var. Bazıları diğer takımların satın aldığı bir ürünü geliştiriyor, hazırlıyor ve üretiyor. Sonra onu müşteri 11 milyon dolara alıyor. Ancak üreticiye daha fazla paraya mal oluyor."

"Perşembe günü büyük takımlarla bir toplantı yaptık ve bu sorunu tartıştık. Önemli toplantının cuma yapılması gerekiyordu ama gelecek haftaya erteledik. Durumu daha iyi anlamak istiyoruz. Bir hafta daha bekleyip, daha iyi sonuçlar almak iyi olur."

"Şu anda elimizde olmayan tek şey bazı takımların ayrılma ihtimali. Bunu göz ardı edemeyiz ama umarım bu duruma hiç girmeyiz. O zaman ticari hak sahibiyle Formula 1'in gelecekte nasıl görünmesi gerektiğini tartışmak gerekiyor. En kötü senaryo, bugün bildiğimiz Formula 1'in artık olmaması olur."

"Küçük takımların eşit fırsatlara sahip olmak istemesini anlıyorum, ama ben mucizelere inanmıyorum. Küçük veya büyük takımlar arasındaki farklar azaltılmalı, ancak hayal kurmamalıyız. Asla küçük bir takım düzenli olarak büyük bir takıma karşı rekabet edemez."

"Kendimizi kandırmamalıyız. 120, 130 veya 140 milyon dolardan bahsediyoruz, bu istisnasız rakamlar. Büyük takımların sahip olduğu istisnalar, bütçe sınırının %100'ünü aşacak seviyelerde. Bütçe sınırı azaldığı taktirde istisnaları genişletmeyi dahi istiyorlar. Ama tabii ki ben buna karşıyım."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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